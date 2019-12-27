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صورة رندا البحيرى مع هبة مجدى من كواليس "الأخ الكبير"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:34 م
راندا البحيرى و هبة
راندا البحيرى و هبة مجدى
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة رندا البحيري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت رندا البحيري في الصورة رفقة الفنانة هبة مجدي، وعلقت عليها قائلة: "والله انضف القلوب وأجملها، البسيطة المحترمة هبة مجدي، أجمل وأحلى كواليس وأنقاها ربنا يسعدك يا جميلة.. #كواليس #مسلسل #الأخ_الكبير #هبه_مجدي #راندا_البحيري"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعي ومحبي الفنانتين.

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات، وعدد آخر من الفنانين.

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