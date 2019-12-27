ضبط عصابة لسرقة اللوحات الإعلانية بالطرق السريعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في سرقة اللوحات الإعلانية بالطريق العام، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بمديرية أمن القاهرة، تكوين ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة القسم، تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة اللوحات الإعلانية الخاصة بشركات الدعاية المُثبتة بالطرق السريعة بأسلوب "الفك" بقصد التصرف فيها بالبيع.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم "بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 5 طلقات لذات العيار، 2 لوحة إعلانية كبيرة الحجم".



وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة اللوحتين المضبوطتين بحوزتهم بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة القطامية، وأضافوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.