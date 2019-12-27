ضبط عصابة لجلب السيارات المهربة جمركيًا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في جلب السيارات المهربة جمركيًا وتسييرها بموجب مستندات مزورة.



أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، تكوين صاحب معرض سيارات - له معلومات جنائية – وعاطلَين، تشكيلا عصابيل تخصص نشاطه الإجرامي في جلب السيارات المهربة جمركيًا واصطناع مستندات ملكية ورخص تسيير لها وإعادة بيعها.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم "2 تصريح تسيير، لوحتين معدنيتين (تجارى الدقهلية)، رخصة تسيير سيارة"، وجميعها مزورة.



كما تم ضبط سيارتين بحوزتهم مُثبتة عليهما لوحات معدنية، وبالكشف الفني عليهما تبين أن إحداهما مهربة جمركيًا، والأخرى مقيدة باسم أحد المتهمين، ومحظور بيعها لصالح أحد البنوك، وضبط بحوزته رخصة تسيير لذات السيارة مزورة، كما تم ضبط سيارة مقيدة باسم إحدى السيدات بحوزة أحد العاطلين.



بمواجهتهم اعترفوا بجلب السيارات المهربة جمركيًا وإدخالها عبر المنافذ الجمركية، وعقب انتهاء تصريح الإفراج الجمركي يصطنعون مستندات ملكية ورخص التسيير وإعادة بيعها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة للتحقيق.