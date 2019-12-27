ضبط مسجل خطر بـ2 كيلو فودو في مدينة نصر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص سبق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص"، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 2 كيلو جرام، و10 زجاجات بداخلهم مادة تستخدم في تصنيع مخدر الفودو.



بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

