بالأسماء.. إصابة 7 فى حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري بالإسماعيلية، اليوم الجمعة.



تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث التصادم، وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين اصطدام السيارة رقم "٩٤٧٨ ط ل ب" مع سيارة ملاكى الإسماعيلية تحمل رقم "١٢٢٥٧٥".



وأسفر حادث التصادم عن إصابة كل من "أسماء محسن محمد"، 28 عامًا، بجرح قطعي بالوجه، و"سندس أيمن عبدالحكم"، 4 سنوات، بكدمات بالجسم، و"مريم أيمن عبدالحكم"، 12 عامًا، بجرح قطعي في الأنف، و"طلعت محمد طلعت"، 4 سنوات، بكدمات بالجسم، و"عبدالرحمن محمود طلعت"، 8 سنوات، بجرح قطعي بالرأس، و"حبيبة أيمن عبدالحكم"، 6 سنوات، بكدمات بالجسم، و"سماح طلعت محمد"، 38 عامًا، بكسر في العمود الفقري.



انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان التصادم، ونقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر محضر بالحادث، وجار العرض على النيابة للتحقيق.