خيبة أمل.. ماذا قال منافسو نتنياهو بعد فوزه برئاسة الليكود؟

أدى فوز بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بتجديد رئاسته حزب الليكود، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية لدى الاحتلال.



وأعلن نتنياهو، فجر اليوم الجمعة، فوزه بالانتخابات الداخلية لرئاسة حزب الليكود، بنسبة 72.5%، بينما حصل منافسه جدعون ساعر على 27.5%، فيما رحبت كتلة اليمين بفوز بنيامين.



أزرق- أبيض

هاجم بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق- أبيض" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حزب الليكود، بعد فوز نتنياهو بفترة رئاسة جديدة للحزب، قائلا: "الليكود يقوده الآن متهم في قضايا فساد، بعد أن اختار الناخبون رئيس صاحب ثلاث لوائح اتهام".



وأكد موشيه يعلون، الرجل الثاني في "أزرق- أبيض"، أن فوز نتنياهو يعني استمراره لتفضيل مصلحته الشخصية، وسعيه للحصول على الحصانة، عن التوجه لوحدة وتشكيل حكومة.



إسرائيل بيتنا

وأعرب أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الجمعة، عن خيبة أمله في استمرار حزب الليكود في دعم واختيار نتنياهو رئيسا له، وخوضه انتخابات الكنيست المقبلة.



وقال: "نتائج حزب الليكود لم تغير شيئًا، وهو ما يعني أن تحالف اليمين الذي يقوده نتنياهو لن يغير من مبادئه أو حساباته"، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



الليكود

أعلن ساعر، العضو في الليكود، والذي كان مرشحًا أمام نتنياهو في تلك الانتخابات، خسارته أمام نتنياهو في الانتخابات، موضحًا: "أدعم نتنياهو، ونقف خلفك جميعًا كقائد لليكود من أجل الفوز في انتخابات الكنيست"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



من جانبه، وجّه نتنياهو الشكر إلى ناخبي الليكود الذين منحوه الثقة لقيادة الليكود مرة أخرى بهذه الأغلبية، قائلا إنه حان الوقت لتوحيد الحزب من أجل الفوز في انتخابات الكنيست المقرر لها 2 مارس المقبل.