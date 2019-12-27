البطريركية الأرثوذكسية بالإسكندرية تهنئ الكاثوليك بعيد الميلاد

قدم القس إبرام إميل، وكيل عام البطريركية الأرثوذكسية بالإسكندرية، التهنئة بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، للأب أنطونيوس غطاس، وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب رويس، راعى كنيسة سانت كاترين للاتين الكاثوليك، والمطران ناركيسوس، مطران الروم الأرثوذكس، وجناب الأسقف سامى شحاتة، الكنيسة الأسقفية الأنجلكانية.



ورافق القس إبرام إميل وفد كنسي، ضم القس بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة بالإسكندرية، ونادر مرقس مسئول العلاقات العامة وعضو المجلس الملى، وعماد فاجر سكرتير وكيل البطريركية.



يذكر أن الإسكندرية تشهد استنفارًا أمنيًا خلال تلك الأيام تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، وتبدأ كنيسة القديسين في إحياء الذكرى التاسعة لحادث التفجير، مساء الثلاثاء المقبل، وسط تشديدات أمنية مكثفة.