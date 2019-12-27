ضبط 725 هاربًا من تنفيذ أحكام في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الجمعة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون، في مراكز وقرى المحافظة، تحت رعاية مدير الأمن اللواء هشام فاروق.



أسفرت الحملة، عن تنفيذ 130 حكم حبس جزئي، و25 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 373 حكم غرامات، و194 أحكام المخالفات.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة تحقيقاتها تجاههم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة، أو الاتجار فيها.