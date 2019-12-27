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"سأفتقدك".. بسمة بوسيل تنعى كلبتها "بيلا"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:18 م
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسنى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور.

وظهرت بسمة بوسيل في الصور رفقة كلبتها "بيلا"، معلقة عليها قائلة: "ارقدي في سلام بيلا.. سأفتقدك"، وتفاعل مع الصور عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن الفنان تامر حسني دخل موسوعة جينيس بـ كسره رقمًا قياسيًا بحصوله على توقيعات من جمهوره على لوحة معدنية في أحد مولات أبوظبي.

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