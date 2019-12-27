مصرع طفلة سقطت من الطابق الأول في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها عقب سقوطها من أعلى سطح المنزل بالطابق الأول، بدار السلام في سوهاج.



تلقى مأمور مركز شرطة دارالسلام، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "شهد. ا" 5 سنوات، جثة هامدة.



وقرر والدها بأنه أثناء لهو المتوفية أعلى سطح المنزل بالطابق الأول، اختل توازنها وسقطت أرضًا ما نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.



كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

