-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يسعى لتوظيف "عمال غزة" بمستوطنات الغلاف.. و"الشاباك" يعارض

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة الشلقاني
طباعة
يسعى أفيف كوخافي، رئيس أركان جيش الاحتلال، إلى إقناع نفتالي بينيت، وزير الجيش، وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بالمضي في عقد اتفاق تهدئة طويلة الأمد مع حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، وذلك خشية الحرب متعددة الجبهات، وإفساح المجال للتركيز على الجبهة الشمالية، التي يكمن فيها خطر التهديد الإيراني.

ويدعم جيش الاحتلال، خطوة إدخال آلاف العمال الفلسطينيين من غزة إلى مناطق الغلاف، كنوع من التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين الموجودين هناك، من أجل ضمان ثبات الهدوء على الحدود، وسط ترجيحات قوية بموافقة بينيت على هذه الخطوة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

في السياق ذاته، يعارض جهاز الأمن العام لدى الاحتلال "الشاباك"، مثل هذه الخطوة، بسبب خطورته أمنيًا تجاه مستوطنات الغلاف، قائلا إن حركة حماس الفلسطينية قد تستغل عملية إدخال العمال لإرسال عناصرها من أجل تنفيذ عمليات داخل تلك المناطق، أو جمع المعلومات وغيرها.

وكذلك، هناك خوف لدى القيادة السياسية الإسرائيلية من أن تفتح هذه الخطوة مجالًا لمهاجمة نتنياهو، خلال الانتخابات المقبلة، خاصةً أن خصومه يهاجمونه بضعف سياسته الأمنية في الجنوب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل "اتفاق الهدنة" بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية

أفيف كوخافي رئيسًا لهيئة أركان جيش الاحتلال

نتنياهو يأمر بتوجيه ضربات قاسية ضد حماس في غزة

تبدأ يناير المقبل وتستمر لـ2024.. تفاصيل خطة جيش الاحتلال للحرب على غزة

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصرع 6 وإصابة 5 في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بأسيوط

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أصحاب المراكب يعلقون أنشطتهم اعتراضًا على قرار وزيرة البيئة

منذ حوالي 3 ساعات

مصرع وإصابة 13 بـ4 حوادث سير في بني سويف

منذ حوالي 17 ساعة

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. نقل كباش الكرنك للمتحف الكبير

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

"رائحة الفم" مؤشر للإصابة بهذا المرض المعوي

أنظمة غذائية تهدد بصرك

علماء يعملون على جهاز ذاكرة يشبه الدماغ

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

الرئيس نيوز

مصرع شاب صعقا بسبب الأمطار بالدقهلية

مدبولى يصدر قراراً بتنظيم عمل الأمانة الفنية لجنة فض منازعات الاستثمار

أمير مرتضى يكشف حقيقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك.. ويعلق على صفقة كهربا

الحكومة تعلق على غرق مواقع أثرية في الإسكندرية نتيجة الطقس السيء

منوعات

احتفظ بصخرة لسنوات.. ليكتشف أنها أكثر قيمة من الذهب

إنقاذ سلحفاة "معمرة" تسببت في حريق منزل

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

كشكول

مصرع "طالب" بالدقهلية بعد تعرضه لصاعقة كهربائية نتيجة الأمطار

"التعليم العالي": افتتاح 7 مجتمعات تكنولوجية في المحافظات 2020

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام بـ"تجارة عين شمس"

"الابتكار اللغوي" بجامعة حلوان يستقبل المتدربين.. 27 يناير

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

اليوم.. "الإيسيسكو" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية في الرباط

افتتاح معرض الفنان جورج بخيت بأوبرا الإسكندرية

"دراسات في تاريخ مصر والعالم العربي" أحدث إصدارات دار الكتب

ملتقى الهناجر يناقش القوى الناعمة ودورها المجتمعي

صفحتنا ع الفيس بوك