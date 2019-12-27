منى سيف ووالدتها تحت مقصلة السوشيال ميديا

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة قضية حصر أمن دولة عليا بتهمة التحريض على التظاهر، واتهموها بالكذب وإطلاق اتهامات جزافية بهدف الإساءة لأجهزة الدولة والجهات القضائية.



وقال المهاجمون: "إذا كان أخوكي في السجن فأمك هي السبب لأنها ربته على خيانة وطنه، وشجعته يكون عميل دوره تنفيذ مخططات ضد بلده.. لقد زار السجن العديد من المراقبين وممثلي حقوق الإنسان وتأكدوا من رعاية نزلاء السجون وتوفير كافة أوجه الرعايا الصحية والإنسانية بشكل آدمي ومن ضمنهم شقيقك".



وأضافوا: "الذين يترددون على شقيقك يجدوه دائمًا في كامل صحته، ولا ينقصه إلا ما يدور في عقلك وهو جهاز (التاب)، والخروج للتريض في الهواء الطلق.. لماذا تنكرين ما فعلته والدتك وشقيقك قبل ذلك وتسبب في تكبيد البلاد خسائر فادحة كادت أن تتسبب في ضياع مصر وشعبها بسبب تصرفاتكم أنتم وأمثالكم من عملاء الجهات الخارجية".



واستطرد المهاجمون: "تتباكين على شقيقك وتطالبين بإطلاق سراحه برغم جرائمة التي دفعت النيابه لإصدار قرار بحبسه، فهل فكرتي كم شخص فقدوا بسببكم وظائفهم ومستقبلهم وكم أسرة تسبب خراب عقولكم في ضياعهم وعدم تمكنهم من الحصول على جاكيت وشال كالذي ترتديه أمك".



واختتموا: "عندما تفكري في شقيقك فكري أيضًا في الآلاف الذين تسببتي في ضياع مستقبلهم، والذين تحاولون الآن أن تعيدوا ما فعلتوه من قبل.. عليكي أن توجهي سيل السب واللعنات إلى أمك ثم إلى نفسك فربما تشعرين بالندم وتعودي إلى الحياة الشريفة".