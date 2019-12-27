-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

منى سيف ووالدتها تحت مقصلة السوشيال ميديا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:22 م
جريدة الدستور
طباعة
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة قضية حصر أمن دولة عليا بتهمة التحريض على التظاهر، واتهموها بالكذب وإطلاق اتهامات جزافية بهدف الإساءة لأجهزة الدولة والجهات القضائية.

وقال المهاجمون: "إذا كان أخوكي في السجن فأمك هي السبب لأنها ربته على خيانة وطنه، وشجعته يكون عميل دوره تنفيذ مخططات ضد بلده.. لقد زار السجن العديد من المراقبين وممثلي حقوق الإنسان وتأكدوا من رعاية نزلاء السجون وتوفير كافة أوجه الرعايا الصحية والإنسانية بشكل آدمي ومن ضمنهم شقيقك".

وأضافوا: "الذين يترددون على شقيقك يجدوه دائمًا في كامل صحته، ولا ينقصه إلا ما يدور في عقلك وهو جهاز (التاب)، والخروج للتريض في الهواء الطلق.. لماذا تنكرين ما فعلته والدتك وشقيقك قبل ذلك وتسبب في تكبيد البلاد خسائر فادحة كادت أن تتسبب في ضياع مصر وشعبها بسبب تصرفاتكم أنتم وأمثالكم من عملاء الجهات الخارجية".

واستطرد المهاجمون: "تتباكين على شقيقك وتطالبين بإطلاق سراحه برغم جرائمة التي دفعت النيابه لإصدار قرار بحبسه، فهل فكرتي كم شخص فقدوا بسببكم وظائفهم ومستقبلهم وكم أسرة تسبب خراب عقولكم في ضياعهم وعدم تمكنهم من الحصول على جاكيت وشال كالذي ترتديه أمك".

واختتموا: "عندما تفكري في شقيقك فكري أيضًا في الآلاف الذين تسببتي في ضياع مستقبلهم، والذين تحاولون الآن أن تعيدوا ما فعلتوه من قبل.. عليكي أن توجهي سيل السب واللعنات إلى أمك ثم إلى نفسك فربما تشعرين بالندم وتعودي إلى الحياة الشريفة".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصرع 6 وإصابة 5 في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بأسيوط

منذ حوالي 6 ساعات

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. 4 مصابين بانقلاب سيارة في البحيرة

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

الحكومة تنفي التنازل عن المقترح المصري في ملف سد النهضة

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

"رائحة الفم" مؤشر للإصابة بهذا المرض المعوي

أنظمة غذائية تهدد بصرك

علماء يعملون على جهاز ذاكرة يشبه الدماغ

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

الرئيس نيوز

أمير مرتضى يكشف حقيقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك.. ويعلق على صفقة كهربا

الحكومة تعلق على غرق مواقع أثرية في الإسكندرية نتيجة الطقس السيء

حقيقة تفشي أمراض وبائية بمحافظة شمال سيناء

هل باعت الحكومة منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادي؟

منوعات

احتفظ بصخرة لسنوات.. ليكتشف أنها أكثر قيمة من الذهب

إنقاذ سلحفاة "معمرة" تسببت في حريق منزل

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

كشكول

"التعليم العالي 2020".. الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. وإنتهاء 80% من تطوير المناهج

رئيس جامعة حلوان: الفن لغة تواصل إنسانية تسمو بالروح

ننشر خطة عمل "التعليم العالي 2020"

"الخشت" يعتمد أكبر حركة ترقيات بجامعة القاهرة

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور" لأبرز الفعاليات الثقافية اليوم

عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

صفحتنا ع الفيس بوك