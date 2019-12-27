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مصر

إنشاء منطقة حرة للابتكار بالعاصمة الإدارية في 2020

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:08 م
جريدة الدستور
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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الوزارة لعام 2020 في مجال تطوير البحث العلمي، حيث من المقرر الانتهاء من التشريعات الداعمة للابتكار، وتنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقال وزير التعليم العالي، في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم تفعيل الاستراتيجية القومية للعلوم عن طريق ربط الفاعلين في المنظومة «الجامعات والمراكز البحثية» بالمستفيدين من خلال برامج ومبادرات تصدرها الجهات المانحة «هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وصندوق الوقف البحثي».

وكشف عن إنشاء منطقة حرة للابتكار بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي عبارة عن أكبر مجمع للخدمات المتكاملة في مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة، وتقديم خدمات الملكية الفكرية، والحاضنات التكنولوجية، وبنك الابتكار، ونادي ريادة الأعمال، ومكتب دعم الابتكار، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك إصدار خريطة البحث العلمي في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأضاف أنه سيتم خلال العام المقبل تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بإصدار تراخيص لإنشاء حاضنات تكنولوجية ناشئة من هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب إصدار مبادرة تصنيف المراكز والمعاهد البحثية والسعي لتعميم المبادرة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا كمرحلة أولى، وذلك بالتعاون مع أحد أكبر دور التصنيف العالمي، وتفعيل المنصة الإلكترونية لبرامج الأداء للمراكز البحثية وربطها برؤية مصر2030.

ولفت إلى أنه سيتم خلال عام 2020 متابعة إنشاء محطة التحكم في الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، ومراحل إنشاء المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مركز للحوسبة السحابية ومعالجة البيانات بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربطه بمراكز الحاسبات فائقة السرعة والحوسبة السحابية في جميع أنحاء الجمهورية، ضمن الشبكة القومية للحوسبة السحابية؛ بهدف تهيئة بيئة مناسبة للدخول في الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة، وبدء التطبيق الفعلي في أحد المصانع التابعة لهيئة الإنتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب إطلاق المبادرة القومية لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة.

ولفت إلى أنه سيتم خلال عام 2020 تنفيذ الحملة القومية لإنتاج وتصدير التقاوي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل شركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتسويق التكنولوجي.

وقال إنه سيتم استكمال المشروعات والمبادرات الجارية «جامعة الطفل، والقاهرة تبتكر، ومعرض القاهرة الدولي للابتكار، وبرامج ومسلسلات الرسوم المتحركة، والحاضنات التكنولوجية، والتحالفات التكنولوجية، ورالي القاهرة للسيارات الكهربية، وتنمية أقاليم مصر الحدودية، ونوادي ريادة الأعمال، والمسرعات التكنولوجية».

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إصدار اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد البحثية «11 لائحة» لتنظيم العمل وتنمية الابتكار، وتحديث قواعد ترقية أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية.

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