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عالم

هدف "حسن نصرالله" من جولته "المزعومة"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أثارت بعض وسائل الإعلام اللبنانية وتحديدًا تلك التابعة لحزب الله اللبناني، أنباءً عن خروج الأمين العام للحزب حسن نصرالله، بجولة بسيارته في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، لأول مرة.

وكان من المفترض أن تنشر قناة "المنار" فيديو جولة "نصر الله" مساء أمس الخميس، إلا أنه تم تأجيل عرض الفيديو لأسباب تقنية، وفقًا لما أعلنته القناة.

لكن تلك الأنباء أثارت العديد من علامات الاستفهام، وتأجيل بث الفيديو حتى الآن أثار الشكوك حول حقيقة الفيديو، واعتباره مجرد حيلة أو خدعة من قبل الحزب لرفع معنوياته وخاصة عقب خسارته شعبية كبيرة منذ اندلاع الحراك اللبناني في 17 أكتوبر.

وكان لـ"الدستور" لقاءً مع أحد الخبراء العسكريين وأحد قادة حراك العسكريين المتقاعدين جورج نادر، للتعرف على هدف "نصر الل"ه من نشر تلك الأنباء سواء كانت مجرد شائعة أو حقيقة.

وأكد "نادر"، أن "نصر الله" يعد من المطلوب قتلهم من قبل إسرائيل ولا يمكن له الظهور بشكل علني، خاصة أنها تمتلك الوسائل والقدرة التكنولوجية لقتله فور ظهوره.

وأضاف، أنه في حال كانت تلك الأنباء شائعة وهي على الأرجح كذلك - على حد قوله - فإنها ستكون في خانة رفع معنويات حزب الله الذي خسر من شعبيته جراء ثورة 17 أكتوبر، ولتحويل النظر عن السبب الحقيقي لمطالب الثورة.

وتابع "نادر": "أي أننا اليوم في صدد تشكيل حكومة يحاول الشخص المكلف بذلك، وهو قريب سياسيًا من حزب الله، أن يشكلها بحسب مطلب الثورة كما أعلن هو، لكن حزب الله وحلفاؤه يرفضون شكل حكومة مستقلين ويصرون ويضعون على حسان دياب لتشكيل حكومة يكون لهم فيها الحصة الوازنة، لذلك تأتي الشائعات لتحويل النظر عن المطالب الحقيقية للثورة ولإعطاء دفع جديد لمحور حزب الله وحلفائه".

وحول إذا ما كانت تلك الأنباء حقيقية، فأكد "نادر" أنها أيضًا تأتي كمحاولة لرفع معنويات حزب الله التي تهشمت خلال الثورة، وإعطاء الصورة على أن هدف حزب الله هو أسمى من تشكيل حكومة بل الدفاع ضد إسرائيل، بجانب استمرار الحرب وصرف النظر نهائيًا عن الثورة.

وشدد "نادر" على أن المتظاهرين في ثورة 17 أكتوبر سيستمرون في التصعيد ضد السلطة الحاكمة لحين تحقيق الدولة المدنية العادلة ومكافحة الفساد المستشري والإقطاع السياسي، والطائفية التي تقتل آمال المواطنين، قائلًا: "لن يثنينا شيء عن تحقيق أماني الشعب اللبناني في العدالة والحرية والمساواة".

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