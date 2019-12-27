تكليف بتنفيذ التوقيع الإلكترونى على جميع مستشفيات المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، وكيل مستشفى قويسنا العام ومسئولي الدفاتر بالمستشفى للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، نظرًا لتعمدهم وتكرارهم عرقلة عمل لجنة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة نحو إنجاز أعمالها.



وأصدر المحافظ تعليماته لمديرية الشئون الصحية بسرعة تنفيذ التوقيع الإلكترونى على جميع المستشفيات الواقعة بنطاق المحافظة، وذلك لعدم التلاعب بدفاتر الحضور والانصراف.



كما أحال محافظ المنوفية العاملين بأطقم النوبتجية المسائية بالوحدات الصحية لميت أبوشيخة وميت سراج وطه شبرا وأبنهس بمركز ومدينة قويسنا إلى التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، نظرًا لغلق الوحدات وعدم وجود العاملين بها، وكذا إحالة ممرضة النوبتجية بالوحدة الصحية لكفر زين الدين للتحقيق لتركها العمل.



كما تبين انتظام العمل ووجود النوبتجيات بالوحدات الصحية بأم خنان، وبالمرور على الوحدات المحلية بأم خنان وطه شبرا وأبنهس تبين انتظام سير العمل ووجود أطقم النوبتجية.



جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالمرور على الوحدات الصحية والمحلية لمتابعة مدى انتظام سير العمل بالمركز.