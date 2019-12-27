إغلاق مضيق البوسفور فى إسطنبول بعد تصادم

اصطدمت سفينة بضائع، اليوم الجمعة، بالشاطئ فى مضيق البوسفور بإسطنبول، مما أدى لتحطمها.



وأفادت فضائية "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل، بإغلاق مضيق البوسفور في إسطنبول أمام حركة الملاحة بعد اصطدام سفينة بالشاطئ.



وذكرت قناة «سي.إن.إن ترك»، أنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن الضحايا، وذكرت وكالة تريبيكا للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.



وكشفت بيانات "رفينيتيف أيكون" للشحن أن السفينة سونجا إريدم التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في إسطنبول.