رئيس مجلس النواب يهنئ المستشار عمر مروان بتولي حقيبة العدل

أرسل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، كتابًا إلى وزير العدل المستشار عمر مروان، يهنئه فيه بتوليه حقيبة العدل.



وقال "عبدالعال": إن هذا التعيين صادف أهله، مشيدًا بسجله الحافل بالعطاء في خدمة الوطن، وثقته في جهوده في هذه المرحلة المهمة من مراحل العمل الوطني، متمنيًا توفيقًا ونجاحًا مستحقين له.



يذكر أن المستشار عمر مروان قد تولى وزارة شئون مجلس النواب حوالي ثلاثة أعوام، حتى صدر القرار الجمهورى في 22 ديسمبر الجاري، بتكليفه بوزارة العدل.