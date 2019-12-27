أصحاب المراكب يعلقون أنشطتهم اعتراضًا على قرار وزيرة البيئة

أعلن العاملون بقطاع سياحة الغوص، وأصحاب المراكب السياحية وقف النشاط البحري بشكل مؤقت بدءًا من غدٍ السبت، وحتى إشعار آخر، وذلك اعتراضًا على قرار وزيرة البيئة بفرض رسوم إضافية على الركاب والمراكب واللنشات الخاصة بهم بشكل مفاجئ.



حيث أكد عدد كبير من العاملين بقطاع سياحة الغوص والنشاط البحري، أن القرار غير مدروس ولا يصب في صالح صناعة السياحة، والتي تعتبر من أهم اعمدة الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن القرار جاء بغير دراسة وفي موسم بدأت تستعيد السياحة عافيتها.



واجتمع عدد كبير من أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص، واتخذوا قرارًا بوقف النشاط البحري الخاص بهم بشكل مؤقت، عقب صدور قرار تحصيل رسوم من السياح والمركب بواقع 5 دولار على كل راكب أجنبي، ومبلغ 30 دولار على المركب، والراكب المصري 50 جنيهًا، وجاء ذلك بتوقيع عدد كبير منهم بالموافقة على قرار الوقف.



وناشد أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص المسؤولين بسرعة التدخل لوقف تطبيق القرار رقم 204 لسنة 2019 والصادر من وزارة البيئة فى 26 نوفمبر الماضى، وذلك لحين فصل المحكمة فى القضية المرفوعة بشأن تحصيل رسوم زياره المحميات الطبيعية بحد أدنى 5 دولارات على كل سائح اجنبى و50 جنيه الحد الأدنى للمواطن المصرى هذا بخلاف الرسوم الأخرى التى يتحملها ملاك وأصحاب المراكب واليخوت والغواصات.