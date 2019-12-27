-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أصحاب المراكب يعلقون أنشطتهم اعتراضًا على قرار وزيرة البيئة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
كتب -علي عواد
طباعة
أعلن العاملون بقطاع سياحة الغوص، وأصحاب المراكب السياحية وقف النشاط البحري بشكل مؤقت بدءًا من غدٍ السبت، وحتى إشعار آخر، وذلك اعتراضًا على قرار وزيرة البيئة بفرض رسوم إضافية على الركاب والمراكب واللنشات الخاصة بهم بشكل مفاجئ.

حيث أكد عدد كبير من العاملين بقطاع سياحة الغوص والنشاط البحري، أن القرار غير مدروس ولا يصب في صالح صناعة السياحة، والتي تعتبر من أهم اعمدة الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن القرار جاء بغير دراسة وفي موسم بدأت تستعيد السياحة عافيتها.

واجتمع عدد كبير من أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص، واتخذوا قرارًا بوقف النشاط البحري الخاص بهم بشكل مؤقت، عقب صدور قرار تحصيل رسوم من السياح والمركب بواقع 5 دولار على كل راكب أجنبي، ومبلغ 30 دولار على المركب، والراكب المصري 50 جنيهًا، وجاء ذلك بتوقيع عدد كبير منهم بالموافقة على قرار الوقف.

وناشد أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص المسؤولين بسرعة التدخل لوقف تطبيق القرار رقم 204 لسنة 2019 والصادر من وزارة البيئة فى 26 نوفمبر الماضى، وذلك لحين فصل المحكمة فى القضية المرفوعة بشأن تحصيل رسوم زياره المحميات الطبيعية بحد أدنى 5 دولارات على كل سائح اجنبى و50 جنيه الحد الأدنى للمواطن المصرى هذا بخلاف الرسوم الأخرى التى يتحملها ملاك وأصحاب المراكب واليخوت والغواصات.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الحكومة تنفي بيع منطقة القلعة الأثرية

منذ يوم

مصرع 6 وإصابة 5 في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بأسيوط

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار على القاهرة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الجمعة‎

منذ حوالي 10 ساعات

حالة نادرة.. سيدة برحمين منفصلين تضع مولودها بمستشفى إسنا التخصصى

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

الحكومة تنفي التنازل عن المقترح المصري في ملف سد النهضة

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

"رائحة الفم" مؤشر للإصابة بهذا المرض المعوي

أنظمة غذائية تهدد بصرك

علماء يعملون على جهاز ذاكرة يشبه الدماغ

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

الرئيس نيوز

أمير مرتضى يكشف حقيقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك.. ويعلق على صفقة كهربا

الحكومة تعلق على غرق مواقع أثرية في الإسكندرية نتيجة الطقس السيء

حقيقة تفشي أمراض وبائية بمحافظة شمال سيناء

هل باعت الحكومة منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادي؟

منوعات

احتفظ بصخرة لسنوات.. ليكتشف أنها أكثر قيمة من الذهب

إنقاذ سلحفاة "معمرة" تسببت في حريق منزل

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

كشكول

"التعليم العالي 2020".. الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. وإنتهاء 80% من تطوير المناهج

رئيس جامعة حلوان: الفن لغة تواصل إنسانية تسمو بالروح

ننشر خطة عمل "التعليم العالي 2020"

"الخشت" يعتمد أكبر حركة ترقيات بجامعة القاهرة

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور" لأبرز الفعاليات الثقافية اليوم

عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

صفحتنا ع الفيس بوك