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عودة 1131 نازحًا سوريًا طوعيًا من لبنان

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
جريدة الدستور
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أعلن جهاز الأمن العام اللبناني، أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا طواعية الأراضي اللبنانية، على مدى يوم أمس الخميس، عائدين إلى ديارهم وبلداتهم في سوريا، بلغ 1131 نازحًا ممن كانوا يقطنون مناطق متفرقة داخل لبنان.

وذكر الأمن العام اللبناني – في بيان اليوم الجمعة – أن النازحين غادروا لبنان إلى الأراضي السورية، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، من 9 نقاط للتجمع توزعت في أنحاء مختلفة من البلاد، عبر 3 مراكز ومعابر حدودية هي (القاع، والمصنع، والعبودية) بواسطة حافلات وفرتها السلطات السورية لهذا الغرض، وكذلك باستخدام البعض منهم لسيارات خاصة، وذلك بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبحضور مندوبيها، خلال عملية تأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين إلى سوريا.

ويتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضي، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.

ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.

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