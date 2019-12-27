ترقية 10 آلاف موظف بجامعة القاهرة

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن إجراء حركة ترقيات لـ11422 موظفا بالجامعة، منهم 9109 موظفين بقسم التعليم، و2313 بمستشفيات جامعة القاهرة.



كما وجه الخشت، في بيان اليوم الجمعة، بضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بوصفهم ركنا أصيلا من أركان الجامعة فى جميع الملفات، ووجه أيضا إلى ضرورة حدوث تغييرات لأوضاع سابقة فى الماضى، حيث تعمل العديد من اللجان الآن عليها.



وأكد الخشت أنه سبق تعديل الشكل التعاقدى لأكثر من ألف موظف من المتعاقدين على بند الصناديق الخاصة، كما تم تثبيت «246» من وظائف الأمن الإدارى، علاوة على إعادة تعيين عدد كبير من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم منح العاملين بالجامعة بمختلف المجموعات الوظيفية المختلفة "العلاوة التشجيعية" بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى إعمالا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.



وواصل أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة لتحديث قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، حتى يمكن رصد أى تغيير فى الحالة الوظيفية للعاملين، وتحديد العجز والفائض وسوء التوزيع فى العمالة، واكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين فى التخصصات المختلفة، وفقًا لخطتها الإستراتيجية المعدلة طبقًا لمفاهيم جامعة الجيل الثالث ومعايير الحوكمة.