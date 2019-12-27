البرلمان العراقي يهدد رئيس الجمهورية بقبول الاستقالة

أفادت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، إن الرئيس العراقي برهم صالح إذا لم يسحب رسالته فستعتبر استقالة مقبولة.



وأضافت رئاسة البرلمان، في نبأ عاجل نقلته فضائية "الحدث"، أن البرلمان يحتاج لتوضيح من المحكمة الاتحادية العراقية حول رسالة الرئيس العراقي برهم صالح.



وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، إنه في حال لم يسحب رئيس الجمهورية العراقي ستكون رسالته استقالة رسمية خلال أسبوع.



ووضع الرئيس العراقي استقالته، أمس الخميس، تحت تصرف البرلمان، تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد.



وقال صالح في خطاب موجه إلى مجلس النواب، إنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة".



وكانت الأحزاب السياسية الموالية لإيران تسعى إلى تقديم "العيداني" محافظ البصرة لرئاسة الحكومة، رغم أنه يواجه انتقادات حادة؛ بسبب إجراءات اتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته.



ورفض المتظاهرون في عموم العراق مرشحي الأحزاب السياسية، التي شاركت في حكم البلاد خلال السنوات الست عشرة الماضية.