ناهد عبدالحميد: لا تقدم ولا تنمية دون ثقافة وفن "فيديو"

وأشارت، إلى منتدى شباب العالم خرج بمبادرة رائعة وهي "الفن من أجل الإنسانية" لاحتضان إبداعات الشباب، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الفن يظهر أهم ما في الوطن من جماليات، منوهة بأن الشعب المصرىي استطاع من خلال القوى الناعمة الإرتقاء بالإنسان والارتقاء بالشخصية المصرية في صفاء الذهن، وعدم السعي نحو الخراب والتدمير.

قالت الدكتورة ناهد عبدالحميد، مدير النشاط الثقافي والفني بوزارة الثقافة، إن الثقافة من أهم الإشكاليات في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية، فلا تقدم ولا تنمية ولا دولة مدنية حدثية بلا ثقافة وفن يدعمه ويشجع له.وأضافت ناهد عبدالحميد، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الثقافة من أهم وظائف القوى الناعمة بأشكالها المختلفة من أدب وشعر وغناء، حيث أنها تساعد على التغيير نحو الأفضل، وتجعل الإنسان أكثر إنسانية وتحضرًا.