تدشين منفذ لطرح السلع المخفضة بالوادي الجديد

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تدشين منفذ لطرح وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة في إطار مبادرة " كلنا معاك".



أكد عضو مجلس النواب عن دائرة الوادي الجديد، أمين عام حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، النائب جمال آدم، تدشين المنفذ بمنطقة جامع حي البساتين بمدينة الخارجة لطرح السلع الغذائية والمواد التموينية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بنسب تتراوح من 40 – 60 %.



أضاف جمال، أن المنفذ يطرح خضروات وفاكهة إضافة الي اللحوم البلدية والتي تباع بسعر 85 جنيها للكيلو جرام العجالي، و90 جنيهًا للضاني، بينما يباع سعر كيلو اللحوم المفرومة بـ52 جنيهًا، وذلك من خلال المنفذ والذي سيطرح احتياجات المواطن بأقل الأسعار في مدينة الخارجة وقراها من خلال قوافل متحركة لهذه السلع ستجوب القرى خلال الفترة القليلة المقبلة.



ولفت إلى أن المنفذ يشهد إقبالًا كبيرًا خاصة في الفترة الصباحية، علي أن يستمر عمل المنفذ في طرح السلع الغذائية لمدة شهر لأبناء مركز الخارجة.



من جانبه أكد المهندس صلاح خليفة، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، رئيس نقابة الزراعيين بالمحافظة، أن المنفذ يأتي في إطار إيمان الحزب في تقديم خدمات جماهيرية تمس احتياجات المواطن ورفع العبء عن كاهل الأسر الواحاتية من خلال طرح السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تواجه مشكلة غلاء الأسعار.



وأضاف صلاح، أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع مجموعة من التجار الشرفاء بمدينة الخارجة، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لإسعاد وخدمة جماهير الوادي الجديد، من خلال تلبية الإجتياجات والمتطلبات الغذائية للأسر الواحاتية بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل.



كما تفقد الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير أكاديمية البحث العلمي بالمحافظة، ومكتبة مصر العامة، وأمين عام التنظيم بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، منفذ مبادرة كلنا واحد، لمتابعة المعروض من السلع، وجودتها للمواطنين، مؤكدا أن الأسعار تناسب محدودي الدخل، حيث جري طرح السكر بسعر 6.5 جنيها، الأرز بـ6 جنيهات، وعبوة التونة القطع بـ10 جنيهات، والمسلي الـ2 كجم بـ25 جنيها، و2 كجم كلاوي بـ25 حنيها، والكبدة بـ30 جنيها، و5 كجم أوراك أطباق بـ100 جنيها، 5 لفائف جلاش بـ20 جنيها، كيلو الديك الرومي بـ37 جنيها، وكيلو أجنحة الدواجن بـ15 جنيها.