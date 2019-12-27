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"هاري" و"ميجان ماركل" يقضيان أعياد الميلاد بكندا مع الطبيعة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
هاري , ميجان ماركل
هاري , ميجان ماركل
شيماء دهب
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يقضي الأمير هاري، ودوقة ساسكس ميجان ماركل، عيد الميلاد في دولة كندا، بعيدًا عن العائلة المالكة هذا العام مع طفلهم آرتشي، ورصدت الكاميرات الزوجين خلال قضاء الإجازة الخاصة بهم، خلال تناولهم وجبة الغذاء بمطعم في North Saanich Greater Victoria.

ووفقًا لـ"hello magazine" رصدت الكاميرا الأمير هاري، وميجان بحديقة هورث هيل الإقليمية بجزيرة فانكوفرت، وعقب زيارتهم للحديقة أصبحت على الفور مكان يزوره كافة المواطنون هناك.

ويمارس الأمير وميجان رياضة الجرى بالحديقة يوميًا في الصباح، كما تم رصد الزوجين خلال الجري صباحًا في البلدة المجاورة، شمال سانيتش، من قبل السكان المحليين، وفقا للموقع.

وواجه الأمير هاري وميجان ماركل، المعروفان أيضًا باسم دوق ودوقة ساسكس، احتمال فقدان ألقابهما في منطقة برايتون وهوف، وذلك بعدما أطلق أحد سكان ساسكس عريضة على الإنترنت بهدف تجريدهما من اللقب لعدم التزامهما بالعادات والتقاليد الملكية لعدة مرات.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، دعا التماس عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، في أوائل يوليو الماضي، يطالب بتجريد الأمير هاري وميجان ماركل من ألقابهما الملكية، وحصلت العريضة على 3881 توقيعًا، ونتيجة لذلك، تم تقديمها إلى اجتماع مجلس برايتون وهوف في ساسكس، ومع ذلك تم تصويت المجلس لصالح الزوجين، وتقرر عدم التجريد من اللقب، وتم إنهاء الالتماس بتاريخ 18 ديسمبر وتم تقديمه إلى المجلس في 19 ديسمبر الماضي.

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