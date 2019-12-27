نجل ماجد المصري يشاركه بطولة "الوجه الأخر"

أكد الفنان ماجد المصري، أنه تعاقد على عمل درامي جديد، من نوعية الأعمال طويلة الحلقات، والتي تصل لـ45 حلقة، من المنتظر أن يحمل اسم "الوجة الأخر"، من المرجح أن ينطلق في تحضيراته خلال الفترة المقبلة.



وقال "المصري" لـ"الدستور"، إن العمل من قصته، وهو مسلسل اجتماعي يدور في إطار تشويقي، ويكتبه المؤلف فداء الشندويلي، ومن إخراج محمد بدير.



وأضاف "المصري" أن العمل لم يتم تحديد أبطاله إلى وقتنا الحالي، لكن نجلي "أدم"، من ضمن المشاركين في أحداثه، فأنا أراه ممثلًا جيدًا وبالطبع سيكون إضافة للعمل.



وشارك ماجد المصري مؤخرًا في بطولة مسلسل "بحر"، الذي كان يعرض على قناة الحياة، وشارك في بطولته كل من محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، وأخرين.