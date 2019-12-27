توزيع 55 سماعة طبية على الأطفال ضعاف السمع بأسوان

وزعت مؤسسة مصر بلا مرض، 55 سماعة أذن طبية بالمجان على الأطفال بمحافظة أسوان، وذلك في إطار فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة «اسمع افرح»، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.



وشهد احتفالية توزيع سماعات الأذن الطبية، كل من الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والشيخ يوسف مصطفي، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بأسوان، ونيافة الأنبا هدرا، مطران أسوان، ولفيف من الأطفال المستحقين لسماعات الأذن وذويهم.



وقال الدكتور إيهاب حنفي، إن المبادرات المجتمعية تؤكد أن الشعب المصري قادر على صناعة العديد من الإنجازات في ظل تكاتف وتعاون القطاع المدني والحكومي معا، من أجل رسم البسمة والسعادة على وجوه المرضي والبسطاء.



وأضاف أن مبادرة «اسمع افرح»، واحدة من المبادرات المجتمعية الكبيرة التي توفر 55 سماعة طبية بالمجان للأطفال ضعاف السمع وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يمتلكون القدرة المالية علي شراء هذه السماعات التي تباع بأسعار مرتفعة.



تهدف المبادرة إلى توفير سماعات للأذن بالمجان للأطفال، من أجل مساعدة الأسر البسيطة، خصوصًا أن هناك حالات بوجود أكثر من طفل مصاب بضعف السمع في الأسرة الواحدة.

