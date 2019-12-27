بالأسماء.. مصرع وإصابة 13 بانقلاب ميكروباص في بورسعيد

لقي عامل مصرعه وأصيب 12 آخرون، اليوم الجمعة، جراء انقلاب سيارة ميكروباص جنوب محافظة بورسعيد، كانوا يستقلونه أثناء ذهابهم إلى العمل بأحد مصانع السيارات.



واستقبل مستشفى «السلام» في بورسعيد: عيد عبدالرحمن علي، محمود هشام عبدالباسط، محمود السيد السيد، عبدالله صبيح محمد، خالد محمد إبراهيم، هاني أحمد العزبي، أسامة فاضل محمد جلال، عبدالله فتحي محمد، خالد السيد جمعة، إيمان علي مصطفى، محمد السيد أحمد، مصطفى ماهر علي، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحجات شديدة، وأيضًا أحمد سمير أحمد بدوي، جثة هامدة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص.



وجار تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة لحين التصريح بالدفن.