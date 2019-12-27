التحقيق مع 5 أطلقوا النار على جواهرجي في العياط

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الجمعة، التحقيق مع 5 أشخاص متهمين بإطلاق النار على جواهرجي، في العياط، بغرض سرقته.



وكان مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من مالك محل مصوغات بقرية الناصرية بدائرة المركز، بإطلاق 5 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل، أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتهم على سيارة جواهرجي، مما أدى لحدوث تلفيات.



تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية مسجلة - وبحوزة أحدهم بندقية آلية و3 طلقات.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وإتفاقهم على سرقة المجنى عليه، لإعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية، فتتبعوا المذكور، وعقب استقلاله سيارته حاولوا إيقافه عنوةً بواسطة سيارة ملك أحدهم إلا أنهم فشلوا فى ذلك، الأمر الذى دفع أحد المتهمين بإطلاق عيارين ناريين عليه وتمكن المُبلغ من الهرب، وتخوفهم من ملاحقته لعدم ضبطهم ولكن أجهزة الأمن نجحت فى ضبط المتهمين.