أحد مؤسسى فرقة رضا: الاندماج والتعاون سر النجاح والانتشار العالمى

قال نبيل، أحد مؤسسي فرقة رضا، إن النجاح يحتاج لشيئين، هما الإخلاص في العمل، والتفاني فيه، مشيرًا إلى أن الفرقة كانت منظومة تكمل بعضها.



وأضاف أحد مؤسسي فرقة رضا، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الإندماج والعمل بحب وروح وتعاون أدى إلى نجاح الفرقة، والانتشار في العالم.



وأردف: "أول ما بدأنا لم يكن أحد يعرف محمود رضا وفريد فهمي، فطلبوا أسماء للإعلانات فاختاروا كارم محمود وشهرزاد والثلاثي المرح اشتركوا في أول عرض للفرقة ونجح جدًا، وكنا بنقدم بياع العرقسوس، والناس في الحارة المصرية، والدبكة، وكان بالنسبة للجمهور أن يروا ما يحدث في القرى".