بـ96 مليون جنيه.. 11 أتوبيسا جديدا ضمن أسطول السوبرجيت للنقل

دشنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري «سوبرجيت»، 11 أتوبيسا جديدا ضمن التعاقد الخاص بتوريد عدد 21 أتوبيسا جديدا «سوبر هاي دك فاخرة»، ذات محورين وثلاث محاور من أشهر الماركات العالمية بتكلفة إجمالية 96.65 مليون جنيه، ليصبح أسطول الأتوبيسات الحالي بالشركة 210 أتوبيس خلال عام 2019، ستصل خلال عام 2020 إلى 220 أتوبيسا بعد وصول الـ10 أتوبيسات المتبقية من التعاقد الخاص بـ21 أتوبيسا جديدا.





يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بضرورة تنفيذ خطة شاملة لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبرجيت، ورفع الكفاءة الفنية له خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي، وبما يساهم في استمرارية تقديم خدمة مميزة للركاب، خاصة وأن الشركة تعتبر نموذجا رائدا للشركات العاملة في هذا المجال، وبما يساهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة.





وأشار بيان صادر عن وزارة النقل، إلى أن الـ10 أتوبيسات الجديدة التي تم تسلمها مؤخرا من إحدى الشركات العالمية، هي عبارة عن الأتوبيسات ذات محورين «سوبر هاي دك فاخرة» تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل «إنترنت مجاني، تتبع الرحلات، مداخل شحن USB، مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة».





كما تتضمن الأتوبيسات ذات الثلاث محاور التي تم استلامها VIP، خدمات عديدة: «مقاعد بتصميم أكبر من المقاعد الأخرى لمزيد من الرفاهية والراحة، تصميم الحافلة 2+1 بمسافات أكبر بين المقاعد، شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقي، إنترنت مجاني، تتبع الرحلات، مداخل شحن USB، كما أن الـ10 أتوبيسات التي سيتم تسلمها خلال عام 2020، تشمل عدد 4 أتوبيسات ذات ثلاث محاور فاخرة «VIP PLUS» تتضمن نفس المميزات بالإضافة إلى استلام عدد 6 أتوبيسات ماركة مان ذات محورين فاخرة.





وأوضح بيان الوزارة، أن توجيهات وزير النقل تشمل إلى جانب الاهتمام بتدعيم الأسطول الحالي ضرورة

الاهتمام بأعمال الصيانة والإصلاح ورفع الكفاءة الفنية الأتوبيسات الموجودة بالخدمة، وضرورة توفير مركز نموذجي رئيسى بديلا عن المركز الحالي الموجود بمدينة السلام بالقاهرة، والذي يتم استخدامه كورشة ومكان لإيواء الحافلات بحيث يشمل مناطق للصيانة والإصلاح وتجهيز الأتوبيسات ومنطقة للأتوبيسات الجاهزة للتشغيل التي يتم استخدامها على شبكة التشغيل اليومية.