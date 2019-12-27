إخلاء سبيل المتهم الثاني في "مذبحة عائلة عساف" بالفيوم

أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الفيوم، اليوم الجمعة، قررًا بإخلاء سبيل "سيد عساف" المتهم الثاني في قضية القتل المعروفة بـ"مذبحة عائلة عساف" التي راح ضحيتها شقيقين على يد ابن عمهم الذي أطلق عليهما وابلًا من الأعيرة النارية.



وجاء قرار إخلاء سبيل المتهم بعد استبعاد تهمة التحريض على ارتكاب جريمة القتل والتي سبق ووجهتها النيابة للمتهم، إلا أن المتهم الرئيسي في القضية أنكر وجود أي صلة للمتهم الثاني بالواقعة، مؤكدًا عدم تحريضه على ارتكابها.



وبدأت تفاصيل الواقعة حينما حدثت مشادة كلامية بمنطقة المبيضة بين كلا من "عادل عساف" 54 سنة، حلواني، وشقيقه "عصام" 43 سنة، عامل، وابن عمهم "يوسف شعبان عساف" 41 سنة، مسجل شقي خطر سابق ضبطه واتهامه في قضايا قتل واتجار في المواد المخدرة.



وتبين وجود خلافات مالية بين الطرفين فأخرج المتهم سلاحًا ناريًا عبارة عن طبنجة 9 ملي، وأطلق منها وابلًا من الأعيرة النارية على الشقيقين فأرداهما قتيلين في الحال وفر المتهم هاربًا.



وألقت أجهزة الأمن القبض على "سيد عساف" الذي كان متواجدًا وقت وقوع الجريمة، وقال عدد من شهود العيان إنه حرض المتهم على ارتكاب جريمته فوجهت له النيابة تهمة التحريض على القتل وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.



وبعد نجاح الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم الرئيسي منفذ الواقعة، واعترف تفصيليًا بارتكاب تلك الجريمة الشنعاء، ومثل كيفية ارتكابها أمام فريق من النيابة.