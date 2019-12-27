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مصر

دراسة: البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ليس له مثيل في أفريقيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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كشفت دراسة مقدمة لمركز بحوث الإسكان والبناء، من الدكتور سامح محمد جوان، مدير الهياكل الحديدية بمكتب دار الهندسة والأستاذ بقسم الهندسة المدنية بجامعة حلوان، أن البرج الأيقوني الذي يتم تنفيذه حاليًا بحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبنى فريد من نوعه لا يوجد مثيل له في إفريقيا، حيث يبلغ ارتفاعه 385.8 مترًا، ويُشار إليه على أنه أطول برج في إفريقيا، وتصل مباني البرج إلى 146000 م2 والمساحة الإجمالية للبناء 241000 م2

وأشارت الدراسة، إلى أن البرج كما يوحى اسمه هو رمز للمنطقة التجارية المركزية بحى المال والأعمال، وسيكون نقطة جذب نحو وسط المدينة الحضرية، وهو يضم فندق 5 نجوم ومكاتب إدارية ووحدات سكنية فاخرة.

وسيشمل البرج سطحًا للمراقبة ومناطق تجزئة تجارية ويتميز بالقوة العالية، حيث يتم استخدام الفولاذ الهيكلي والصلب المركب والخرسانة المسلحة عالية الجودة فى تنفيذه، كما تستخدم فى البرج مكونات مختلفة تم اختيارها بعد دراسات شاملة لاعتماد النظام الهيكلي الأكثر كفاءة ويتم التحكم فيها من خلال منهجية خاصة، وقد تم استنباط أدوات لدمج التصميم متعدد التخصصات في الصورة المعمارية العامة للبرج، وكذلك تحسين التصميم والبناء مما يجعله مقاومًا للزلازل.

وأضافت الدراسة، أن اختيار أدوات (BIM) هي من بين تحديات هذا المشروع أيضًا، وقد تم اختيار الوسائل المناسبة لضمان التحمل من الحرائق، منها أعضاء الصلب الهيكلي من خلال إجراء توصيل الحرارة المتخصصة ودراسات سيناريوهات الحريق لإثبات معايير الكود المعتمدة، كما تمت مراعاة الاعتبارات الخاصة للتصميم والدراسات المتخصصة وقيود منهجية البناء جنبًا إلى جنب، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة لمشاريع مستقبلية مماثلة، وسيتكون الغلاف الخارجي من ارتفاع أداء موحد للألومنيوم المطلي مع استخدام نظام الحائط الساتر مع معزول منخفض لزجاج الرؤية والأفقي المستمر.

ولفتت الدراسة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة سوف تساعد على تعزيز وتنويع الإمكانات الاقتصادية للبلاد عن طريق إنشاء أماكن جديدة للعيش والعمل والزيارة، حيث يقع البرج الأيقوني ضمن 20 برج "سكني، مكاتب، فنادق".

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