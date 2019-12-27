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محافظات

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. نقل كباش الكرنك للمتحف الكبير

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
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تأكيدًا لما نشره "الدستور" في منتصف يوليو الماضي، تحت عنوان "الآثار بصدد نقل منحوتات كباش وتماثيل ملكية من الأقصر إلى المتحف الكبير"، بدأت وزارة الآثار في عملية فك قواعد عدد من تماثيل الكباش بمجموعة معابد الكرنك، وذلك تمهيدًا لنقلها وعرضها بالمتحف الكبير.

جاء ذلك بعد أن استقر رأي اللجنة المٌشكلة من جانب الوزارة، والتي شُكلت من أجل اختيار القطع الأثرية الأكثر أهمية لعرضها بالمتحف الكبير، على 4 منحوتات للكباش من الفناء الأول بمجموعة معابد الكرنك.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن نقل منحوتات الكرنك لن تكون العملية الأولى، بل سيتم نقل عدد من التماثيل الملكية، من بينها بعض تماثيل خبيئة معبد الأقصر التي تم اكتشافها في عام 1989 إلى المتحف الكبير أيضًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد توجه مباشرة عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، إلى ميدان التحرير لتفقد أعمال تطوير الميدان، يرافقه وزراء: الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة "المقاولون العرب"، بدأ العمل فعليًا في أعمال زراعة النخيل، وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التي تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمراني المتميز.

ويتم تجهيز "صينية" الميدان، تمهيدًا لنقل المسلة الفرعونية لتزين صينية الميدان، فضلًا عن دهان واجهات المحلات والعمارات، لكي يكون متناسقًا مع المنطقة التاريخية، وسيضم الميدان نافورة، كما تفقد رئيس الوزراء أيضا أعمال التطوير والتجميل أعلى جراج التحرير.

ووجّه رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لإتمام أعمال التطوير للميدان، وإعادة رونقه، وإبرازه على نحو حضاري، بما يشمل رفع كفاءة الميدان المخطط تزيينه بمسلة فرعونية، وعدد من تماثيل الكباش، حيث سيتم نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش "تماثيل على شكل أبو الهول برأس كبش"، وهي الموجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.

كما وجه مدبولي بالعمل على سرعة تجميل صورة المباني المحيطة بالميدان، وخاصة مجمع التحرير، لافتاّ إلى أن عملية التفقد والمتابعة تأتي بهدف دفع سير أعمال التطوير وإسراع التنفيذ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجولة: "ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة، موضحًا أن هناك تكليفًا من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع انتقال الوزارات الحكومية في العام المقبل للعاصمة الإدارية.

وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة، خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، كما يتم حاليًا تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية، مشددًا على أنه يضع مخططات تطوير العاصمة "القاهرة" على أجندة أولوياته.

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