ضبط هاربين من المؤبد في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد، في حملة أمنية بالقناطر الخيرية وقليوب.



تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط "رأفت. م. م" 24 سنة، عاطل، محكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه في جناية مخدرات، في القناطر الخيرية.



كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز قليوب من ضبط "محمد. ع" عاطل، محكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، في جناية مخدرات.



وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.