‮على‭ ‬محمود يكتب: 3‭ ‬شهادات‭ ‬أجنبية تؤكد القوي الأمين رئيسا لمصر

لولا‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬وزيرًا‭ ‬للدفاع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬الرمادة‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬فيه‭ ‬الإخوان‭ ‬مصر،‭ ‬استطاع‭ ‬بشجاعته‭ ‬وأمانته‭ ‬وقوته‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬لمصر‭ ‬أمنها‭ ‬وسلامتها،‭ ‬وأن‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬شعب‭ ‬مصر‭ ‬ويحفظ‭ ‬دماءه‭ ‬من‭ ‬الفتن‭ ‬والحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬التى‭ ‬كان‭ ‬يخطط‭ ‬لها‭ ‬أهل‭ ‬الشر‭ ‬من‭ ‬الإخوان‭ ‬الإرهابية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المخطط‭ ‬الصهيوأمريكي‭ ‬لتفتيت‭ ‬وتقسيم‭ ‬مصر‭ ‬المحروسة،‭ ‬‬‬لكانت‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬وضع‭ ‬صعب‭ ‬للغاية.



‬لكن‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الذى‭ ‬تخرج‭ ‬فى‭ ‬مصنع‭ ‬الرجال‭ ‬بالكلية‭ ‬الحربية‭ ‬لم‭ ‬يخش‭ ‬الجماعة‭ ‬الإرهابية‭ ‬والقتلة‭ ‬والمجرمين،‭ ‬ووضع‭ ‬حياته‭ ‬على‭ ‬كفه‭ ‬فداء‭ ‬للوطن‭ ‬ولأنه‭ ‬القوى‭ ‬الأمين‭ ‬فقد‭ ‬وعد‭ ‬الشعب‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬سنده‭ ‬فى‭ ‬صورة 30‬‭ ‬يونيو‭ ‬هم‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬أبناء‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬العظيم.



استطاع‭ ‬الرجل‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬لأنه‭ ‬رجل‭ ‬قوى‭ ‬وأمين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬وبفضل‭ ‬شجاعة‭ ‬وتضحيات‭ ‬خير‭ ‬أجناد‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬التى‭ ‬شرف‭ ‬بالانتماء‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمان‭.‬



وهناك‭ ‬‮٣‬‭ ‬شهادات‭ ‬أجنبية‭ ‬دافعه‭ ‬تؤكد‭ ‬الصفتين‭ ‬اللتان‭ ‬يتمتع‭ ‬بهما‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬وهما: ‬القوى‭ ‬الأمين‭.‬



‭‬الشهادة‭ ‬الأولى‭:‬

وهي‭ ‬للكاتب‭ ‬والمؤرخ‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬شارل‭ ‬سان‭ ‬برو‮»‬‭ ‬فى‭ ‬مقال‭ ‬له‭ ‬دافع‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬تعديلات‭ ‬الدستور‭ ‬المصرى،‭ ‬وأجاب‭ ‬عن‭ ‬السؤال‭ ‬المهم: ‬لماذا‭ ‬تحتاج‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬قوى‭ ‬مثل‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي؟‭!‬



ورأى‭ ‬‮«‬برو‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬ضرورية‭ ‬فرضتها‭ ‬التحولات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬والداخلية،‭ ‬وهى‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬التحول‭ ‬الديمقراطى‭ ‬الذى‭ ‬بدأ‭ ‬مع‭ ‬ثورة 30 يونيو 2013‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعديل‭ ‬المواد‭ ‬الخاصة‭ ‬بالولاية‭ ‬الرئاسية‭ ‬ضرورة‭ ‬للظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التى‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬مصر،‭ ‬مستشهدًا‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬بدستور‭ ‬فرنسا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقصر‭ ‬مدة‭ ‬الرئاسة‭ ‬على‭ ‬ولايتين‭ ‬حتى‭ ‬عام 2008.



وأضاف‭ ‬الكاتب‭ ‬والمؤرخ‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬برو‮»‬‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬التى‭ ‬اقترحت‭ ‬تتعلق‭ ‬بـ‭ ‬‮١٢‬‭ ‬مادة‭ ‬من‭‬مواد‭ ‬الدستور‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعديد‭ ‬الحريات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضمان‭ ‬التمثيل‭ ‬البرلماني‭ ‬للمرأة‭ ‬بحصة 25%، ‬والتمثيل‭ ‬الكافى‭ ‬للشباب‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمصريين‭ ‬بالخارج‭.‬



وقد‭ ‬استهدفت‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ - ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬برو‮»‬‭ - ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬العملية‭ ‬التى‭ ‬بدأت‭ ‬في 30 يونيو 2013 ‬،‭ ‬فلا‭ ‬يجب‭ ‬اعتبار‭ ‬أحداث‭ ‬عام 2011 ‭ ‬التى‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬الإطاحة‭ ‬بمبارك‭ ‬نموذجية،‭ ‬فنرى‭ ‬اليوم‭ ‬مدى‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التى‭ ‬تسبب‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬الربيع‭ ‬العربى‮»‬‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬حيث‭ ‬استفادت‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬من‭ ‬ثورة 2011‬‭ ‬بشكل‭ ‬أساسى،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬القوة‭ ‬المعارضة‭ ‬المنظمة‭ ‬الوحيدة،‭ ‬وأن‭ ‬صعود‭ ‬طغيان‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬لم‭ ‬يشكل‭ ‬تقدمًا،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬تمامًا،‭ ‬ففى 30 يونيو 2013 ‬ثار‭ ‬الشعب‭ ‬ضد‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد،‭ ‬وفى‭ ‬مواجهة‭ ‬خطة‭ ‬الفوضى‭ ‬العارمة‭ ‬والحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬وضعت‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬بقيادة‭ ‬السيسى،‭ ‬وبتأييد‭ ‬قطاع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬نهاية‭ ‬لحكم‭ ‬الإخوان‭.‬



واستطرد‭ ‬‮«‬شارل‭ ‬سان‭ ‬برو‮»‬‭: ‬تعزيز‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬لدور‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬باعتبارها‭: ‬‮«‬حارس‭ ‬وحامى‭ ‬للدولة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والدستورية‭ ‬ومبادئ‭ ‬ثورة 30 يونيو 2013 »‬‭.‬



فقد‭ ‬أوردت‭ ‬ديباجة‭ ‬دستور‭ ‬2014‬‭ ‬مكان‭ ‬الجيش‭ ‬فى‭ ‬الحياة‭ ‬الوطنية،‭ ‬لاسيما‭ ‬التزامه‭ ‬بحماية‭ ‬ومساعدة‭ ‬الشعب‭ ‬خلال‭ ‬ثورة 30 يونيو 2013 »‬‭.‬



وأضاف‭ ‬‮«‬برو‮»‬‭ ‬‮«‬فى‭ ‬الواقع‭ ‬مصر‭ ‬ليست‭ ‬سويسرا‭ ‬ولا‭ ‬النرويج‭ ‬أنها‭ ‬تواجه‭ ‬أحداثًا‭ ‬خطيرة‭ ‬،‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬سيناء،‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬فإن‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬هي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الرئيسية‭ ‬القوية‭ ‬والموحدة،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬التعديل‭ ‬الدستوري‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬مبدأ‭ ‬أن‭: ‬‮«‬الجيش‭ ‬هو‭ ‬المدافع‭ ‬وضامن‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والحياة‭ ‬المدنية‮»‬‭.‬



واستطد‭ ‬الكاتب‭ ‬والمؤرخ‭ ‬الفرنسي: ‬‮«‬يمكن‭ ‬فهم‭ ‬هذا‭ ‬الجدل،‭ ‬فمن‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬قوى،‭ ‬أولا،‭ ‬لأنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وزعزعة‭ ‬الاستقرار،‭ ‬وثانيا،‭ ‬لأنه‭ ‬يواجه‭ ‬وضعًا‭ ‬إقليميا‭ ‬خطيرًا،‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ليبيا،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬لأنه‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬مشاكل‭ ‬كبيرة،‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬الأولوية‭ ‬هى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬مرتفع‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬‮5‬٪‭.‬



‬الشهادة‭ ‬الثانية‭ :‬

جاء‭ ‬من‭ ‬السيناتور‭ ‬الأمريكى‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬فيرجينيا‭ ‬‮«‬ريتشارد‭ ‬بلاك‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬شبه‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬بأحد‭ ‬أهم‭ ‬الرؤساء‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‮»‬‭ ‬أبراهام‭ ‬لينكولن‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬قاد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لبر‭ ‬الأمان‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭.‬



وقال‭ ‬‮«‬بلاك‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬عقدتها‭ ‬مؤسسة‭ ‬النبض‭ ‬الأمريكى‭ ‬داخل‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكى‭ ‬لمناقشة‭ ‬التعديلات‭ ‬المصرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬تطورات‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابى‭ ‬قال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مصر‭ ‬قد‭ ‬مرت‭ ‬بفترة‭ ‬صعبة‭ ‬جدًا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين،‭ ‬وأنه‭ ‬احترام‭ ‬إرادة‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬عندما‭ ‬خرجوا‭ ‬فى‭ ‬شوارع‭ ‬وميادين‭ ‬البلاد‭ ‬للتظاهر‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭.‬



كما‭ ‬استنكر‭ ‬‮«‬بلاك‮»‬‭ ‬موقف‭ ‬إدارة‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬تجاه‭ ‬حليف‭ ‬استراتيجى‭ ‬مثل‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وشدد‭ ‬السيناتور‭ ‬‮«‬بلاك‮»‬‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭ ‬الأمريكية‭ ‬المصرية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تحالف‭ ‬قوى‭ ‬تستفيد‭ ‬منه‭ ‬الدولتان‭.‬



‭‬الشهادة‭ ‬الثالثة‭:‬



وجاءت‭ ‬من‭ ‬‮«‬جنيف‭ ‬فونتنبرى‮»‬‭ ‬عضو‭ ‬الكونجرس‭ ‬الجمهورى،‭ ‬الذى‭ ‬أشاد‭ ‬بحالة‭ ‬الاسقرار‭ ‬التى‭ ‬تشهدها‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬تولى‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬فى‭ ‬البلاد‭ ‬والذى‭ ‬نجح‭ ‬فى‭ ‬ضبط‭ ‬المسار‭.‬



وقال‭ ‬‮«‬فونتنبري‮»‬‭ ‬فى‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفى‭ ‬فى‭ ‬واشنطن‭: ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬ليست‭ ‬لديها‭ ‬مشاكل،‭ ‬إنما‭ ‬أيضًا‭ ‬بها‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬كثيرة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أحاول‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬الكونجرس،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارة‭ ‬التى‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الرئيس‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدان،‭ ‬ويرى‭ ‬‮«‬فونتنبرى‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬مصر،‭ ‬فبقدر‭ ‬ما‭ ‬واجهنا‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬فى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تعد‭ ‬المكان‭ ‬الوحيد‭ ‬الذى‭ ‬لايزال‭ ‬ينعم‭ ‬بالسلام،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬اضطرابات‭ ‬كثيرة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬قائلًا‭: ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مصر‭ ‬آمنه‭ ‬ومستقرة‭ ‬لتحققت‭ ‬كارثة‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬تحيط‭ ‬بمصر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬الساخنة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬ليبيا‭ ‬أو‭ ‬العراق،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يستلزم‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬ومساندتها‭.‬



وحرص‭ ‬‮«‬فونتنبرى‮»‬‭ ‬عضو‭ ‬الكونجر‭ ‬على‭ ‬الثناء‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬فى‭ ‬إيجاد‭ ‬شكل‭ ‬صحى‭ ‬من‭ ‬القومية‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التى‭ ‬طبقتها‭ ‬مصر،‭ ‬والتى‭ ‬جعلت‭ ‬منها‭ ‬مقصدًا‭ ‬استثماريًا‭ ‬للشركات‭ ‬فى‭ ‬المنطقة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مصر‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬العربى‭.‬



هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬الثلاث‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬العناية‭ ‬الإلهية‭ ‬قد‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬وقت‭ ‬عصيب‭ ‬مبعوثًا‭ ‬قويًا‭ ‬وأمينا‭ ‬ليحفظ‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬التى‭ ‬كرمها‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬فى‭ ‬كتابه‭ ‬الكريم،‭ ‬وعلى‭ ‬أرضها‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬المباركة‭.‬

‮«‬وكلم‭ ‬الله‭ ‬موسى‭ ‬تكليمًا‮»‬‭.‬



كل‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬لقائد‭ ‬مصر‭.. ‬القوى‭ ‬الأمين‭.. ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى،‭ ‬مبعوث‭ ‬العناية‭ ‬الإلهية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬المحروسة‭.‬