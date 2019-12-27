على محمود يكتب: 3 شهادات أجنبية تؤكد القوي الأمين رئيسا لمصر
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
لولا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما كان وزيرًا للدفاع في عام الرمادة الذي حكم فيه الإخوان مصر، استطاع بشجاعته وأمانته وقوته أن يحفظ لمصر أمنها وسلامتها، وأن يحافظ على شعب مصر ويحفظ دماءه من الفتن والحرب الأهلية التى كان يخطط لها أهل الشر من الإخوان الإرهابية لتنفيذ المخطط الصهيوأمريكي لتفتيت وتقسيم مصر المحروسة، لكانت مصر فى وضع صعب للغاية.
لكن قائد الجيش الذى تخرج فى مصنع الرجال بالكلية الحربية لم يخش الجماعة الإرهابية والقتلة والمجرمين، ووضع حياته على كفه فداء للوطن ولأنه القوى الأمين فقد وعد الشعب بأن يكون سنده فى صورة 30 يونيو هم الجيش والشرطة أبناء هذا الشعب المصرى العظيم.
استطاع الرجل أن يقود مصر إلى بر الأمان لأنه رجل قوى وأمين على هذا البلد، وبفضل شجاعة وتضحيات خير أجناد الأرض من الشرطة والقوات المسلحة التى شرف بالانتماء إليها على مدى نصف قرن من الزمان.
وهناك ٣ شهادات أجنبية دافعه تؤكد الصفتين اللتان يتمتع بهما الرئيس عبدالفتاح السيسى وهما: القوى الأمين.
الشهادة الأولى:
وهي للكاتب والمؤرخ الفرنسي «شارل سان برو» فى مقال له دافع فيه عن تعديلات الدستور المصرى، وأجاب عن السؤال المهم: لماذا تحتاج مصر إلى رئيس قوى مثل عبد الفتاح السيسي؟!
ورأى «برو» أن هذه التعديلات ضرورية فرضتها التحولات الجيوسياسية والداخلية، وهى تهدف إلى استكمال التحول الديمقراطى الذى بدأ مع ثورة 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى أن ما يتعلق بتعديل المواد الخاصة بالولاية الرئاسية ضرورة للظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر، مستشهدًا فى ذلك بدستور فرنسا الذي لم يقصر مدة الرئاسة على ولايتين حتى عام 2008.
وأضاف الكاتب والمؤرخ الفرنسي «برو» أن التعديلات الدستورية التى اقترحت تتعلق بـ ١٢ مادة منمواد الدستور تهدف إلى تعديد الحريات من خلال ضمان التمثيل البرلماني للمرأة بحصة 25%، والتمثيل الكافى للشباب الخاصة بالمصريين بالخارج.
وقد استهدفت هذه التعديلات - كما يقول «برو» - إلى استكمال العملية التى بدأت في 30 يونيو 2013 ، فلا يجب اعتبار أحداث عام 2011 التى أدت إلى الإطاحة بمبارك نموذجية، فنرى اليوم مدى الاضطرابات التى تسبب فيها «الربيع العربى» فى مصر حيث استفادت جماعة الإخوان من ثورة 2011 بشكل أساسى، حيث كانت القوة المعارضة المنظمة الوحيدة، وأن صعود طغيان جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة لم يشكل تقدمًا، بل على العكس تمامًا، ففى 30 يونيو 2013 ثار الشعب ضد الإخوان المسلمين على وجه التحديد، وفى مواجهة خطة الفوضى العارمة والحرب الأهلية وضعت المؤسسة العسكرية بقيادة السيسى، وبتأييد قطاع كبير من الشعب نهاية لحكم الإخوان.
واستطرد «شارل سان برو»: تعزيز التعديلات الدستورية لدور المؤسسة العسكرية باعتبارها: «حارس وحامى للدولة الديمقراطية والدستورية ومبادئ ثورة 30 يونيو 2013 ».
فقد أوردت ديباجة دستور 2014 مكان الجيش فى الحياة الوطنية، لاسيما التزامه بحماية ومساعدة الشعب خلال ثورة 30 يونيو 2013 ».
وأضاف «برو» «فى الواقع مصر ليست سويسرا ولا النرويج أنها تواجه أحداثًا خطيرة ، خاصة فى سيناء، وفى هذا السياق فإن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الرئيسية القوية والموحدة، وهذا هو سبب التعديل الدستوري حيث يقدم مبدأ أن: «الجيش هو المدافع وضامن الديمقراطية والحياة المدنية».
واستطد الكاتب والمؤرخ الفرنسي: «يمكن فهم هذا الجدل، فمن الواضح أن مصر اليوم لا تستطيع الاستغناء عن نظام قوى، أولا، لأنه يجب أن يتعامل مع خطة الإرهاب وزعزعة الاستقرار، وثانيا، لأنه يواجه وضعًا إقليميا خطيرًا، خاصة فى ليبيا، وأخيرًا لأنه يتعين عليه أن يواجه مشاكل كبيرة، لاسيما من الناحية الاقتصادية، الأولوية هى الحفاظ على معدل نمو مرتفع أعلى من 5٪.
الشهادة الثانية:
جاء من السيناتور الأمريكى عن ولاية فيرجينيا «ريتشارد بلاك» الذى شبه الرئيس عبد الفتاح بأحد أهم الرؤساء فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية» أبراهام لينكولن» الذى قاد الولايات المتحدة لبر الأمان خلال الحرب الأهلية.
وقال «بلاك» خلال جلسة استماع عقدتها مؤسسة النبض الأمريكى داخل الكونجرس الأمريكى لمناقشة التعديلات المصرية الأمريكية فى إطار تطورات العلاقات المصرية الأمريكية بشكل إيجابى قال: «إن مصر قد مرت بفترة صعبة جدًا خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، وأنه احترام إرادة الشعب المصرى عندما خرجوا فى شوارع وميادين البلاد للتظاهر ضد هذه الجماعة.
كما استنكر «بلاك» موقف إدارة باراك أوباما تجاه حليف استراتيجى مثل مصر فى منطقة الشرق الأوسط، وشدد السيناتور «بلاك» على ضرورة تكاتف الجهود الأمريكية المصرية للوصول إلى تحالف قوى تستفيد منه الدولتان.
الشهادة الثالثة:
وجاءت من «جنيف فونتنبرى» عضو الكونجرس الجمهورى، الذى أشاد بحالة الاسقرار التى تشهدها مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد والذى نجح فى ضبط المسار.
وقال «فونتنبري» فى مؤتمر صحفى فى واشنطن: لا نستطيع القول إن مصر ليست لديها مشاكل، إنما أيضًا بها فرص واعدة كثيرة، وهذا ما أحاول نقله إلى أعضاء الكونجرس، مشيرًا إلى أهمية الزيارة التى قام بها الرئيس مؤخرًا إلى الولايات المتحدة، من أجل تعيز التعاون المشترك بين البلدان، ويرى «فونتنبرى» أن الفرصة متاحة أمام مصر، فبقدر ما واجهنا من صعوبات فى الشرق الأوسط، إلا أن مصر تعد المكان الوحيد الذى لايزال ينعم بالسلام، حيث شهدت المنطقة العربية اضطرابات كثيرة خلال السنوات الماضية، قائلًا: إذا لم تكن مصر آمنه ومستقرة لتحققت كارثة فى المنطقة العربية، حيث تحيط بمصر عدد من النقاط الساخنة بالمنطقة العربية سواء فى سوريا أو ليبيا أو العراق، الأمر الذى يستلزم دعم مصر ومساندتها.
وحرص «فونتنبرى» عضو الكونجر على الثناء على نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إيجاد شكل صحى من القومية فى تحقيق الوحدة الوطنية، مشيدًا الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر، والتى جعلت منها مقصدًا استثماريًا للشركات فى المنطقة، الأمر الذى يعزز من مكانة مصر اقتصاديًا فى العالم العربى.
هذه الشهادات الثلاث أكدت أن العناية الإلهية قد أرسلت إلى مصر فى وقت عصيب مبعوثًا قويًا وأمينا ليحفظ على مصر التى كرمها الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، وعلى أرضها فى سيناء المباركة.
«وكلم الله موسى تكليمًا».
كل التقدير والاحترام لقائد مصر.. القوى الأمين.. الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبعوث العناية الإلهية للحفاظ على مصر المحروسة.
لكن قائد الجيش الذى تخرج فى مصنع الرجال بالكلية الحربية لم يخش الجماعة الإرهابية والقتلة والمجرمين، ووضع حياته على كفه فداء للوطن ولأنه القوى الأمين فقد وعد الشعب بأن يكون سنده فى صورة 30 يونيو هم الجيش والشرطة أبناء هذا الشعب المصرى العظيم.
استطاع الرجل أن يقود مصر إلى بر الأمان لأنه رجل قوى وأمين على هذا البلد، وبفضل شجاعة وتضحيات خير أجناد الأرض من الشرطة والقوات المسلحة التى شرف بالانتماء إليها على مدى نصف قرن من الزمان.
وهناك ٣ شهادات أجنبية دافعه تؤكد الصفتين اللتان يتمتع بهما الرئيس عبدالفتاح السيسى وهما: القوى الأمين.
الشهادة الأولى:
وهي للكاتب والمؤرخ الفرنسي «شارل سان برو» فى مقال له دافع فيه عن تعديلات الدستور المصرى، وأجاب عن السؤال المهم: لماذا تحتاج مصر إلى رئيس قوى مثل عبد الفتاح السيسي؟!
ورأى «برو» أن هذه التعديلات ضرورية فرضتها التحولات الجيوسياسية والداخلية، وهى تهدف إلى استكمال التحول الديمقراطى الذى بدأ مع ثورة 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى أن ما يتعلق بتعديل المواد الخاصة بالولاية الرئاسية ضرورة للظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر، مستشهدًا فى ذلك بدستور فرنسا الذي لم يقصر مدة الرئاسة على ولايتين حتى عام 2008.
وأضاف الكاتب والمؤرخ الفرنسي «برو» أن التعديلات الدستورية التى اقترحت تتعلق بـ ١٢ مادة منمواد الدستور تهدف إلى تعديد الحريات من خلال ضمان التمثيل البرلماني للمرأة بحصة 25%، والتمثيل الكافى للشباب الخاصة بالمصريين بالخارج.
وقد استهدفت هذه التعديلات - كما يقول «برو» - إلى استكمال العملية التى بدأت في 30 يونيو 2013 ، فلا يجب اعتبار أحداث عام 2011 التى أدت إلى الإطاحة بمبارك نموذجية، فنرى اليوم مدى الاضطرابات التى تسبب فيها «الربيع العربى» فى مصر حيث استفادت جماعة الإخوان من ثورة 2011 بشكل أساسى، حيث كانت القوة المعارضة المنظمة الوحيدة، وأن صعود طغيان جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة لم يشكل تقدمًا، بل على العكس تمامًا، ففى 30 يونيو 2013 ثار الشعب ضد الإخوان المسلمين على وجه التحديد، وفى مواجهة خطة الفوضى العارمة والحرب الأهلية وضعت المؤسسة العسكرية بقيادة السيسى، وبتأييد قطاع كبير من الشعب نهاية لحكم الإخوان.
واستطرد «شارل سان برو»: تعزيز التعديلات الدستورية لدور المؤسسة العسكرية باعتبارها: «حارس وحامى للدولة الديمقراطية والدستورية ومبادئ ثورة 30 يونيو 2013 ».
فقد أوردت ديباجة دستور 2014 مكان الجيش فى الحياة الوطنية، لاسيما التزامه بحماية ومساعدة الشعب خلال ثورة 30 يونيو 2013 ».
وأضاف «برو» «فى الواقع مصر ليست سويسرا ولا النرويج أنها تواجه أحداثًا خطيرة ، خاصة فى سيناء، وفى هذا السياق فإن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الرئيسية القوية والموحدة، وهذا هو سبب التعديل الدستوري حيث يقدم مبدأ أن: «الجيش هو المدافع وضامن الديمقراطية والحياة المدنية».
واستطد الكاتب والمؤرخ الفرنسي: «يمكن فهم هذا الجدل، فمن الواضح أن مصر اليوم لا تستطيع الاستغناء عن نظام قوى، أولا، لأنه يجب أن يتعامل مع خطة الإرهاب وزعزعة الاستقرار، وثانيا، لأنه يواجه وضعًا إقليميا خطيرًا، خاصة فى ليبيا، وأخيرًا لأنه يتعين عليه أن يواجه مشاكل كبيرة، لاسيما من الناحية الاقتصادية، الأولوية هى الحفاظ على معدل نمو مرتفع أعلى من 5٪.
الشهادة الثانية:
جاء من السيناتور الأمريكى عن ولاية فيرجينيا «ريتشارد بلاك» الذى شبه الرئيس عبد الفتاح بأحد أهم الرؤساء فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية» أبراهام لينكولن» الذى قاد الولايات المتحدة لبر الأمان خلال الحرب الأهلية.
وقال «بلاك» خلال جلسة استماع عقدتها مؤسسة النبض الأمريكى داخل الكونجرس الأمريكى لمناقشة التعديلات المصرية الأمريكية فى إطار تطورات العلاقات المصرية الأمريكية بشكل إيجابى قال: «إن مصر قد مرت بفترة صعبة جدًا خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، وأنه احترام إرادة الشعب المصرى عندما خرجوا فى شوارع وميادين البلاد للتظاهر ضد هذه الجماعة.
كما استنكر «بلاك» موقف إدارة باراك أوباما تجاه حليف استراتيجى مثل مصر فى منطقة الشرق الأوسط، وشدد السيناتور «بلاك» على ضرورة تكاتف الجهود الأمريكية المصرية للوصول إلى تحالف قوى تستفيد منه الدولتان.
الشهادة الثالثة:
وجاءت من «جنيف فونتنبرى» عضو الكونجرس الجمهورى، الذى أشاد بحالة الاسقرار التى تشهدها مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد والذى نجح فى ضبط المسار.
وقال «فونتنبري» فى مؤتمر صحفى فى واشنطن: لا نستطيع القول إن مصر ليست لديها مشاكل، إنما أيضًا بها فرص واعدة كثيرة، وهذا ما أحاول نقله إلى أعضاء الكونجرس، مشيرًا إلى أهمية الزيارة التى قام بها الرئيس مؤخرًا إلى الولايات المتحدة، من أجل تعيز التعاون المشترك بين البلدان، ويرى «فونتنبرى» أن الفرصة متاحة أمام مصر، فبقدر ما واجهنا من صعوبات فى الشرق الأوسط، إلا أن مصر تعد المكان الوحيد الذى لايزال ينعم بالسلام، حيث شهدت المنطقة العربية اضطرابات كثيرة خلال السنوات الماضية، قائلًا: إذا لم تكن مصر آمنه ومستقرة لتحققت كارثة فى المنطقة العربية، حيث تحيط بمصر عدد من النقاط الساخنة بالمنطقة العربية سواء فى سوريا أو ليبيا أو العراق، الأمر الذى يستلزم دعم مصر ومساندتها.
وحرص «فونتنبرى» عضو الكونجر على الثناء على نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إيجاد شكل صحى من القومية فى تحقيق الوحدة الوطنية، مشيدًا الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر، والتى جعلت منها مقصدًا استثماريًا للشركات فى المنطقة، الأمر الذى يعزز من مكانة مصر اقتصاديًا فى العالم العربى.
هذه الشهادات الثلاث أكدت أن العناية الإلهية قد أرسلت إلى مصر فى وقت عصيب مبعوثًا قويًا وأمينا ليحفظ على مصر التى كرمها الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، وعلى أرضها فى سيناء المباركة.
«وكلم الله موسى تكليمًا».
كل التقدير والاحترام لقائد مصر.. القوى الأمين.. الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبعوث العناية الإلهية للحفاظ على مصر المحروسة.