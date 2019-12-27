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محافظات

توزيع 38 ألف طن أسمدة على مزارعي كفرالشيخ

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:17 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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وزعت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أسمدة فى جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة "يوريا 20063 طن، ونترات 17975 طن" حتى يوم 19 ديسمبر، كما تم إزالة التعدى على الأرض الزراعية فى جميع قطاعات المحافظة الزراعية لعدد 18 حالة لمساحة أقل من فدان فى المدة من 15 ديسمبر حتى 21 ديسمبر.

وذكر بيان صادر عن مديرية الزراعة بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، أنه قد تم عقد ندوة إرشادية لمحصول القمح بمركز الحامول يوم 24 ديسمبر، وتنظيم يوم حقل عن محصول القمح بمركز كفر الشيخ يوم 22 ديسمبر، ويوم حقل عن محصول القمح بمركزي قلين والحامول يوم 24 ديسمبر.

وأوضح بيان مديرية الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم أيضا مكافحة 64164 فدان فمح من "الحشائش العريضة، والحشائش الرفيعة، والمن" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 26 ديسمبر، وتم مكافحة 2174 فدان فول من "المن، والتبقع البنى، وصانعات الانفاق" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 26 ديسمبر، كما تم مكافحة 37032 فدان بنجر من "دودة ورقة قطن، والتبقع السركسبورى، وذبابة البنجر" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 26 ديسمبر.

وتابع البيان، أنه تم تطهير قنوات الرى والمصارف الزراعية على مستوى محافظة كفر الشيخ "المراوى أكثر من 23.500 كيلو متر، والمصارف أكثر من 34.000 كيلو متر" حتى يوم 26 ديسمبر، ولمدة أسبوع.

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