فيديو أول راقصة باليه من أصحاب متلازمة داون: بحبك أوى يا سيسى

وأشارت أول بطلة من أصحاب متلازمة داون تشارك في مسرح الباليه، إلى أنها تمتلك العديد من الأصدقاء في الجامعة والتمرين، معبرة عن مدى حبها لأمها، لافتة إلى أنها البطلة الخفية فى كل إنجازات حياتها.

أعربت مريم نعيم، أول بطلة من أصحاب متلازمة داون تشارك في مسرح الباليه، عن سعادتها عندما رأت صورتها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "أنا بحبك أوي يا سيسي".وأضافت مريم نعيم، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أنها حصدت العديد من الميداليات في السباحة والفروسية وغيرهما من الرياضات المختلفة، مشيرة إلى أنها طالبة جامعية فى السنة الثالثة بكلية الآداب قسم مكتبات، مؤكدة أنها تتمنى التخرج فى الكلية لتتفرغ أكثر لهواياتها.