التفكير والبرمجة الأساسية له

الفكرة هي بداية الأهداف والأحلام وهي مرجع العقل في التجارب والخبرات، فالفكرة قد تكون سببًا في الإحساس بالسعادة، وفكرة أخرى قد تكون سبب الإحساس بالألم أو الخوف أو الشجاعة، وقد قال سقراط عن الفكرة "بالفكر يستطيع الإنسان أن يجعل عالمه من الورود أو من الشوك"



الفكرة ليست لها حدود ولا تتأثر بالوقت ولا المسافات ولا الأماكن، فالفكرة لها القدرة على أن تظهر في الصباح أو المساء أو في أي وقت آخر، ويمكن للفكرة أن تدخلك في دوامة من الأحاسيس السلبية وقد تصيبك بحالة من السمو والروحانية، فالفكرة هي أساس كل سلوكياتنا بها نتقدم ونتأخر ونسعد ونشقى.



يقول د. إبراهيم الفقي " أفكارك من صنعك أنت، فقبل ان تضع فكرة في ذهنك قيمها،وإن كانت لها فائدة إيجابية تبناها، وضعها في الفعل، وكن ملتزمًا ومرنًا"، ويقول أيضًا "راقب أفكارك يا صديقي، فهي التي تصنع مستقبلك، طارد الأفكار السلبية السيئة، حاصر كل فكرة تحط من قدرك أو تسفه من فكرك أو تحجم من قدراتك".



وبالرغم من أن الفكر قد يكون بسيط ولا يأخذ من الوقت أكثر من لحظات إلا أن له برمجة راسخة مكتسبة من سبعة مصادر مختلفة جعلت منه قوة راسخة ومرجعًا للعقل يستخدمه الإنسان داخليًا وخارجيًا، هذه المصادر السبعة هي:



الوالدين: أول برمجة اكتسبناها في حياتنا كانت من الأم والأب، قالت في ذلك الملكة اليزابيث الثانية " لقد تعلمت كما يتعلم القرد، من مشاهدة الأب والأم وتقليدهم تمامًا !!" تعلمنا من الوالدين الكلمات ومعناها وتعبيرات الوجه وتحركات الجسم والأحساسيس والقيم والسلوكيات والمعتقدات الدينية ولأنها أول برمجة لنا في هذا العالم.



ومن أهم الأشخاص لنا فقد أصبحت برمجة راسخة ومرجعًا أساسيًا في التعامل، تقول د. "لوروثي لونولتي" أطفالنا مثل الإسفنج يمتصون كل ما نقول ونفعل"، ويقول "جاكسون براون" في كتابه (إرشادات الحياة القصيرة) "أطفالنا مثل صابون الغار صناعة منزلية".



المحيط العائلي: ويشمل الأخوة والأخوات والعم والخال وأولادهم والجد والجدة، وهنا يربط الشخص بين ما تعلمه من والديه ويضيف إليه ما اكتسبه من محيطه العائلي فتصبح البرمجة أقوى من ذي قبل.



المحيط الاجتماعي: ويقصد به كل من نتعامل معهم خارج إطار الأسرة والوالدين ويشمل الجيران وأبناءهم والبقال وسائق الاتوبيس المدرسي، ويظل العقل يضيف ما يتلقاه من المحيط الاجتماعي مع ما تلقاه من أسرته فتزيد البرمجة قوة.



المدرسة: أخطر ما في المدرسة أنها توقعنا تحت تأثيرات مختلفة، وفي غاية الأهمية فهناك المدرسون والمدرسات والأصدقاء الذين نتعلم منهم الكثير من الكلمات والأخلاقيات والسلوك، وهذه السلوكيات سواء كانت إيجابية أو سلبية تضاف إلى برمجتنا السابقة لتجعلها قوة راسخة في العقل الباطن.



الأصدقاء: هم العامل الأخطر في برمجتنا الذهنية بعد الوالدين، لأننا نختارهم وفق أمزجتنا دون تأثير من الوالدين ومعهم نشعر بالسعادة والثقة والتقبل الاجتماعي وكثيرًا ما يصبح تأثير الأصدقاء على الأبناء في مرحلة المراهقة أقوى بكثير من تأثير والديهم.



وسائل الإعلام: تؤثر بشكل كبير على الأفراد خاصة الشباب وقد يكون التأثير إيجابيًا أو سلبيًا، وأحيًانا يرى الشاب أو الشابة ممثله المفضل أو مغنيه المفضل يدخن فيدخن هو الآخر.



أنفسنا: بعد أن تعرضنا لكل البرمجيات السابقة من العالم الخارجي، أصبح لدينا قيم واعتقادات راسخة يضاف إليها سلوكيات تشكل حياتنا وقد تكون السبب في سعادتنا أو تعاستنا.



وفيما يلي بعض المقولات عن التفكير:



احذر من أفكارك فقد تتحول إلى كلمات في أي لحظة ــ إيرا جاسن

غزو الجيوش يمكن مقاومته، أما غزو الافكار فلا ـــ الشاعر الفرنسي فيكتور هوجو

الفكرة الجديدة رقيقة.. يمكن قتلها بالسخرية أو التثاؤب، يمكن طعنها بنكته أو إقلاقها حتى الموت بعبوسة في الحاجب الأيمن ـــ شارلز براور



معظم الناس يفضلون الموت على التفكير ـــ برتراند راسل

عندما تفشل الأفكار تصبح الكلمات في متناول اليد ـــ الفيلسوف الألماني جوهان جوته

لا يوجد مشكلة تستطيع مواجهة هجوم التفكير المنظم ـــ فولتير

يجب أن نعيش كما نفكر.. وإلا أضطررنا عاجلًا أو آجلا أن نفكر كما نعيش ـــ بورجيه

كل الأفكار الحكيمة تم التفكيرفيها آلاف المرات، ولكن لنجعلها أفكارنا نحن علينا أن نفكر فيها مرة أخرى بصدق حتى تتغلل في أعماق تجاربنا ـــ الفيلسوف جوهان جوته

لا تخاف أن تكون شاذًا في رأيك فكل الآراء المقبولة الآن كانت شاذة قبل ذلك ـــ برتراند راسل

التفكير هو حوار الروح مع نفسها ـــ أفلاطون

نحن سجناء الأفكار ــــ رالف إيمرسون

التفكير من أكثر الأعمال صعوبة.. لذلك فإن القليلين من يقومون به ــــ هنري فورد

تفكيرك قادر ـــ وحده ـــ على صبغ أيامك بالشكل الذي تذهب به إليه ـــ د. إبراهيم الفقي