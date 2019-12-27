-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يتابع توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الجمعة، بشأن متابعة مستجدات المبادرة الخاصة بتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع شراء المنتج المحلي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وأيمن جريشة مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، وبعض مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهدف، بصورة رئيسية، إلى تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى وخاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق بيئة اقتصادية مواتية، وكذلك تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، وزيادة كمية السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، مع توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، وتخفيف آثار قرارات الاصلاح الاقتصادي.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض بعض ملامح المبادرة المقترحة في إطار تشجيع المنتج المحلي، والتي تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدى مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وذلك بمشاركة عددٍ من المصنعين وعدد من السلاسل التجارية، وبمشاركة وزارة المالية ووزارات أخرى وبرعاية رئيس الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم عرض تصور خلال شرح هذه المبادرة المقترحة للفئات المستفيدة منها، والشركات والمصانع التي ستشارك فيها، بالإضافة إلى توضيح آلية تنفيذ هذه المبادرة المقترحة، وكذا أسلوب التمويل المقترح لها، ونسب الخصم التى سيحصل عليها المواطنون المستفيدون، وكذا ما ستتحمله وزارة المالية، إلى جانب الخطوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه المبادرة في الأسواق المحلية.

وطلب رئيس الوزراء، عقد اجتماع آخر قريبا؛ لإتاحة الفرصة بصورة أكبر أمام القائمين على هذه المبادرة لوضع كافة الآليات الخاصة بالتنفيذ، تمهيدا للإطلاق.



موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. 4 مصابين بانقلاب سيارة في البحيرة

منذ حوالي 19 ساعة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

منذ حوالي 21 ساعة

فيديو تعليق سفير الصين على تعذيب مسلمى الإيغور

منذ حوالي 17 ساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

الحكومة تنفي التنازل عن المقترح المصري في ملف سد النهضة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

"رائحة الفم" مؤشر للإصابة بهذا المرض المعوي

أنظمة غذائية تهدد بصرك

علماء يعملون على جهاز ذاكرة يشبه الدماغ

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

الرئيس نيوز

الحكومة تعلق على غرق مواقع أثرية في الإسكندرية نتيجة الطقس السيء

حقيقة تفشي أمراض وبائية بمحافظة شمال سيناء

هل باعت الحكومة منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادي؟

الحكومة تنفي تهجير أهالي عزبة الهجانة في إطار خطة تطوير المنطقة

منوعات

احتفظ بصخرة لسنوات.. ليكتشف أنها أكثر قيمة من الذهب

إنقاذ سلحفاة "معمرة" تسببت في حريق منزل

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

كشكول

تعرف على تحديات الامتحانات الإلكترونية لـ"الثاني الثانوي الخاص"

بالصور.. الحملة الرئاسية للقضاء على فيرس C ضمن ملتقى "طب المنيا "

جامعة المنصورة تعلن ترشيحات جوائز الدولة و"الأعلى للثقافة"

"الامتحانات الإلكترونية".. أزمة الإنترنت عرض مستمر بالمدارس الخاصة.. وتحذيرات من إلغاء فصول الثانوي

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور" لأبرز الفعاليات الثقافية اليوم

عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

صفحتنا ع الفيس بوك