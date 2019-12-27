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حوادث

مصرع وإصابة 13 بـ4 حوادث سير في بني سويف

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقي مواطنان مصرعها وأصيب 11 آخرون بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة، في 4 حوادث متفرقة ببني سويف وتمَّ نقلهم إلى المستشفى.

وفى الحادث الأول، أصيب 3 مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي بين نفقي أبوصالح وبياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة.

وتبين أن المصابين وهم: جيهان إسحاق إبراهيم (55 سنة) مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وسميحة عبدالسيد غالي (70 سنة) مصابة باشتباه كسر بالضلوع، ورؤوف غطاس عبدالسيد (65 سنة) مصابًا بكسر بالضلوع وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وفى الحادث الثاني، أصيب 4 مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة بني سويف في اتجاه القاهرة.

وتبين أنَّ المصابين هم: أبوالعزايم رمضان إمبابي (35 سنة) مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومسعد عبدالتواب رجب (37 سنة)، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي مراد شحاتة (30 سنة) مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ونجله مصطفى (5 سنوات) مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

وفى الحادث الثالث، لقي مواطن مصرعه وأصيب 4 آخرون جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق بني سويف- الفيوم الجديد.

وتبين أنَّ الجثة لفتاة وتدعى شيماء فايز عوض (26 سنة) ومقيم بمحافظة الجيزة، وتمَّ إيداعها بمستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة والمصابين وهم: محمود جمعة عوض (27 سنة- عامل) ومقيم بكوم أبو خلاد بمركز الواسطى مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد أحمد باشا (27 سنة- كهربائي) مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن ونجليه معاذ (3 سنوات) ومروان (5 سنوات)، مصابين بسجحات وكدمات بالجسم ومقيمون بمحافظة الجيزة.

وفي الحادث الرابع، لقي مواطن مصرعه في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة.

وتبين أن الجثة لمواطن يدعى إسلام عبدالفتاح عبدالمقصود (40 سنة) ومقيم بالمرج القاهرة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفيات بني سويف الجامعي وبني سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

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