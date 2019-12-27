الأقصر تحتفل بختام المرحلة الأولى من مبادرة "حياة" لذوي الهمم

شهد حاتم جابر سكرتير مدينة الاقصر، نائبًا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الاحتفال بختام أنشطة المرحلة الأولى لمبادرة "حياة" المقامة تحت شعار "انت تقدر" بنادي المدينة المنورة بالأقصر.



وأوضحت هبة رمضان المسئول عن المبادرة، أن المبادرة تقام تحت رعاية برنامج تنمية أبناء الصعيد ووزارة الشباب والرياضة، وتستهدف الفئة العمرية من 15 وحتى 30 عامًا من الأولاد والبنات من ذوي الاحتياجات الخاصة بفئاتها المختلفة "صم وضعاف سمع، حركي، مكفوفين، إعاقات ذهنية بسيطة" بهدف تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لهم بتوفير فرص عمل لهم من خلال تعليمهم الحرف اليدوية والوصول لأعلى مستوى لإجادتهم الحرف اليدوية.



وأشارت مسئولة المبادرة، إلى أن حفل ختام الأنشطة تضمن معرض منتجات يدوية ومعرض لوحات من منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة.