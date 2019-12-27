بالأسماء.. 7 مصابين في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل بالطريق الزراعي "القاهرة - الأسكندرية"، أمام قرية قصر المصري التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بنطاق مركز أبو حمص، فانتقلت قيادات المديرية وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل "ثقيل" بالطريق الزراعي "القاهرة - الأسكندرية"، أمام قرية القصر المصري باتجاه القاهرة.



وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وهم كل من: "مصطفى عبدالله عبدالمجيد" 28 سنة، "أمجد أحمد خميس" 20 سنة، "محمد صبحى محمد على" 18 سنة، "هشام عبدالله قنديل" 23 سنة، "محمد محمود بلتاجى" 51 سنة، سائق الأتوبيس، و"ياسر صبحى سلطان" 43 سنة، سائق سيارة نقل".



وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.