الحكومة تنفي غرق مواقع أثرية في الإسكندرية

نفى مجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية، حول غرق بعض المواقع الأثرية في الإسكندرية، نتيجة الطقس السيئ.



وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إن محافظة الإسكندرية، أكدت أنه لا صحة لغرق أي من المواقع الأثرية بالإسكندرية، وأن كافة المواقع الأثرية بالمحافظة مؤمنة بشكل كامل ضد أي تغيرات مناخية طارئة، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، كما أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة.



وأضاف البيان، أن المحافظة وضعت خطة لتلافي ما حدث خلال النوات الشتوية السابقة، والتي تتضمن التنسيق مع كافة الجهات المعنية أبرزها «شركة الصرف الصحي وكافة الأحياء وشركة نهضة مصر»، لتحديد نقاط تمركز سيارات شفط المياه، والتوزيع المناسب لها في نطاق الأحياء المختلفة، والتحرك الفوري والسريع تجاه البلاغات الواردة، بالإضافة إلى متابعة الأماكن التي وردت بها عدة شكاوى متكررة لغرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة بالنوات السابقة، والعمل على تلافيها، فضلا عن رصد كافة الطرق التي بها عيوب، وتتسبب في تراكمات المياه، للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها.