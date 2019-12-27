-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة تعيين خطباء بـ"الأوقاف" دون اجتياز الاختبارات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار وزارة الأوقاف قرارًا بتعيين "خطباء المكافأة"، دون خوض أي اختبارات.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إن وزارة الأوقاف، أكدت أنه لا صحة لتعيين خطباء المكافأة، دون اجتياز الاختبارات الخاصة للالتحاق بالوظيفة، مُوضحةً أنه لا يتم تعيين أي شخص بأي وظيفة بالوزارة إلا بعد استيفائه كافة الشروط الخاصة بها، فضلًا عن اجتيازه اختبارات المسابقة الرسمية التي تعدها الوزارة للالتحاق بالوظيفة.

وأضاف البيان أن وزارة الأوقاف تعقد حاليًا دورات تأهيلية إلزامية لخطباء المكافأة الراغبين في "إقامة الشعائر أو فتح مكتب تحفيظ أو الاشتراك في مدرسة قرآنية" بنظام المكافأة، وفي حال اجتياز المتقدم لتلك الدورات، سُيتاح أمامه عدد من الخيارات، أولها إقامة الشعائر بأحد المساجد بمحافظته مقابل مكافأة 500 جنيه شهريًا.

والاختيار الثاني، فيتمثل في إقامة الشعائر بأحد المساجد خارج محافظته حسب حاجة العمل مقابل 1000 جنيه شهريًا، في محافظات (الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد، ودمياط، والمنيا، والفيوم، ومرسى مطروح.

بينما يتمثل الاختيار الثالث في إقامة الشعائر في أحد مساجد المحافظات النائية كشمال سيناء أو الوادي الجديد مقابل 1500 جنيه، بالإضافة إلى الالتحاق بمكتب تحفيظ قرآن كريم أو مدرسة قرآنية مقابل مكافأة شهرية 300 جنيه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار على القاهرة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الجمعة‎

منذ حوالي 5 ساعات

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

منذ حوالي 19 ساعة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

منذ حوالي 17 ساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

الحكومة تنفي التنازل عن المقترح المصري في ملف سد النهضة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

"رائحة الفم" مؤشر للإصابة بهذا المرض المعوي

أنظمة غذائية تهدد بصرك

علماء يعملون على جهاز ذاكرة يشبه الدماغ

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

الرئيس نيوز

الحكومة تعلق على غرق مواقع أثرية في الإسكندرية نتيجة الطقس السيء

حقيقة تفشي أمراض وبائية بمحافظة شمال سيناء

هل باعت الحكومة منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادي؟

الحكومة تنفي تهجير أهالي عزبة الهجانة في إطار خطة تطوير المنطقة

منوعات

احتفظ بصخرة لسنوات.. ليكتشف أنها أكثر قيمة من الذهب

إنقاذ سلحفاة "معمرة" تسببت في حريق منزل

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

كشكول

تعرف على تحديات الامتحانات الإلكترونية لـ"الثاني الثانوي الخاص"

بالصور.. الحملة الرئاسية للقضاء على فيرس C ضمن ملتقى "طب المنيا "

جامعة المنصورة تعلن ترشيحات جوائز الدولة و"الأعلى للثقافة"

"الامتحانات الإلكترونية".. أزمة الإنترنت عرض مستمر بالمدارس الخاصة.. وتحذيرات من إلغاء فصول الثانوي

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور" لأبرز الفعاليات الثقافية اليوم

عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

صفحتنا ع الفيس بوك