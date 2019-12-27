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مصر

الحكومة تنفي تراجع إنتاج الكهرباء في 2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالي.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بيانًا، جاء فيه أنَّ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالي.

وأوضحت الوزارة أن هناك زيادة في حصيلة الطاقة الكهربائية المولدة بنسبة 1.3%، لتصل إلى 199.3 مليار كيلو وات ساعة خلال عام (20182019)، مقارنة بـ 196.8 مليار كيلو واتساعة خلال عام (20172018)، كما تصل إجمالي القدرات الاسمية إلى أكثر من 58 ألف ميجا وات بنسبة احتياطي تزيد على 25%، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء لصالح مشروعات التنمية المستقبلية.

وأشارت إلى أن الدولة نفذت عددًا من المشروعات القومية في مجال إنتاج وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتنوعة بأحدث وأكبر المحطات على مستوى العالم خلال عام 2019، وذلك بهدف تعظيم القدرات الكهربائية، إّ تم إضافة أكثر من 25 ألف ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء، لتصل القدرات الحالية إلى أكثر من 58 ألف ميجا وات، في حين تم تحقيق احتياطي كهرباء بنسبة 25%.

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