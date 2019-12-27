بعد سقوط طائرة.. كازاخستان تستبعد الدافع الإرهابي

استبعدت السلطات الكازاخستانية، اليوم الجمعة، فرضية العمل الإرهابي في تفسير أسباب سقوط طائرتها المدنية في صباح اليوم.



وأضافت السلطات الكازاخستانية، في نبأ عاجل نقلته فضائية "العربية"، أن سبب سقوط طائرتها المدنية؛ يرجع إلى خطأ من الطيار أو مشكلة تقنية.



أعرب الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، عن تعازيه لأصدقاء وأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 50 آخرين.



وقال "توكاييف" في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما أوردته وكالة "كازانفورم" الكازاخية: "أعرب عن خالص التعازي للأصدقاء والعائلات الذين فقدوا أحبابهم الأعزاء في المأساة التي وقعت في 27 ديسمبر، وسيتم تقديم المساعدة لجميع المصابين".



وأضاف الرئيس الكازاخي، أنه تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة عسكر مامين رئيس الوزراء، كما أن جميع المسئولين عن سقوط الطائرة سيعاقبوا بصارمة وفقًا للقانون.



وأفادت السلطات المحلية في كازاخستان، اليوم، أن 15 شخصًا قتلوا وأصيب 50 آخرون، بينهم أطفال، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية كان على متنها 95 راكبًا و5 من أفراد طاقم الطائرة، بعد إقلاعها من مطار "الماتي" متجهة إلى العاصمة نور سلطان، لكنها "فقدت التوازن أثناء الإقلاع على ما يبدو واخترقت سياجًا خرسانيًا، قبل أن تصطدم بمبنى صغير، بحسب ما أكد الطيران المدني في بيان.