ضبط 1.7 طن دواجن ولحوم فاسدة في القليوبية

شنت الأجهزة المحلية بمدينة الخانكة بالقليوبية، بالتعاون مع الطب البيطري، حملة مكبرة على الأسواق والمجازر ومحلات بيع اللحوم والدواجن، برئاسة طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة.



أسفرت الحملة عن ضبط 16 شيكارة هياكل دواجن وأجنحة وأجزاء دواجن واضحة بإجمالي وزن 430 كيلو، و25 كيسًا معبأ بداخلهم هياكل وأجزاء دواجن واضحة بإجمالي وزن 325 كيلو، وشيكارة كبد وقوانص دواجن بإجمالي وزن 18 كيلو، و1000 كيلو لأكياس دجاج مزبوح وديك رومي خارج المجازر.



وبالكشف الطبي علي المضبوطات تبين عدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان، حيث تم تجهيزها خارج المجازر المرخصة لها، كما أن المضبوطات مخالفة لاستخدام أكياس تخص مجازر أخرى مما يعد غش تجاري وتدليس.



وبالكشف الظاهري، تبين أن المضبوطات بها تغير واضح في الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة الأمر الذي يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي والحيواني.



تم غلق وتشميع الثلاجة والمجزر للعمل بدون ترخيص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق