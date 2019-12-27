حملات مرورية لضبط متجاوزي السرعة على الطرق

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة على الطرق السريعة، لتحقيق السيولة المرورية والأمن؛ حفاظًا على سلامة الجميع.



وأمر مساعد وزير الداخلية لإدارة المرور، بضرورة شن حملات الحد من السرعات على الطرق عن طريق رصد متجاوزي السرعات المقررة، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، وحملات الحمولة الزائدة.



كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.



وكثفت الإدارة من حملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.



وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادي الطرق، الالتزام بتعليمات رجال المرور، والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.