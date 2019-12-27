250 مليون جنيه لتحسين رى 37 ألف فدان في البحيرة

تواصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، استكمال تنفيذ عدة مشروعات ضمن الخطة القومية للموارد المائية، والتي تسهم في حماية المرافق والمنشأت الحيوية والزراعات المختلفة بالمحافظات، كما ساهمت هذه الأعمال في ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والكهرباء وتكاليف التشغيل والصيانة والعمرات المختلفة ووفرت دخلًا كبيرًا لخزانة الدولة.



وقال المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنه تم تنفيذ مشروع محطة الدشودي الجديدة بالبحيرة، لتحسين الصرف لزمام 37 ألف فدان، بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع محطتي المحسمة بالإسماعيلية بهدف الاستفادة من خلط مياه الصرف الزراعي المعالج لرى زمام حوالي 50 ألف فدان شرق قناة السويس، وبتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع محطة طلمبات سيدمنت بمحافظة بني سويف، لتحسين الرى لزمام 4.5 ألف فدان، بتكلفة 45 مليون جنيه.



وأشار "عبدالعاطي" اليوم الجمعة، إلى تنفيذ مشروع إنشاء محطة طلمبات بني صالح لتحسين الصرف لزمام 40 ألف فدان، وبتكلفة 20 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محطة قوته الجديدة لري رى زمام 16 ألف فدان بتكلفة 80 مليون جنيه، علاوة على الفارما الجديدة بالإسماعيلية لتحسين الصرف لزمام 22 ألف فدان بتكلفة 115 مليون جنيه، كما يتم تنفيذ مشروع فارسكور بدمياط لتحسين الصرف لزمام 12 ألف فدان، وبتكلفة 105 ملايين جنيه.