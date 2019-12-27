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محافظات

إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس لسوء الطقس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
جريدة الدستور
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قررت إدارة ميناء الصيد في برج البرلس بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، إغلاق الميناء لليوم الرابع على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع أمواج البحر المتوسط والرياح العاتية بصورة خطيرة يستحيل معها خروج أي مركب من الميناء.

وتعرضت المناطق الشمالية للمحافظة من مساء أمس الخميس، وحتى اليوم، لسقوط أمطار غزيرة وحولت الشوارع إلى برك من المياه، في مناطق برج مغيزل وبرج البرلس وبلطيم وقرى بر بحري وخاصة قرية الحنفي والتي تحولت إلى بحيرة عائمة.

من جانبه، أكد مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة المهندس محمد عبدالله، استمرار الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بشأن التعاون مع الوحدات المحلية بخصوص كسح مياه الأمطار.

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